MESKİ, kırsal mahallelerdeki çeşmeleri yeniliyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğünün, kırsal mahallelerde atıl durumda bulunan çeşmelerin bakım ve onarım çalışmalarına aralıksız devam ettiği bildirildi.

MESKİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Erdemli ilçesi Çamlı Mahallesinde 1968 yılında yapılan, ancak uzun süredir atıl durumda olan çeşme, MESKİ Erdemli Şube Müdürlüğü tarafından aslı bozulmadan bakım ve onarımı yapılarak vatandaşların hizmetine sunuldu.

MESKİ’NİN, tespit ettiği ve ihtiyaç duyulan yerlerde de çeşmelerin bakım ve onarımına belirli bir program doğrultusunda devam edeceği belirtildi.