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Ekonomi Mesire yerinin işletme hakkı 20 yıl süreyle kiraya verilecek
Ekonomi

Mesire yerinin işletme hakkı 20 yıl süreyle kiraya verilecek

Sivas Koyulhisar Orman İşletme Müdürlüğü, mülkiyeti kendisine ait olan mesire yerinin işletme hakkını 20 yıl süre ile kiraya vermek için ihaleye çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-03-09 14:33:00 -
Mesire yerinin işletme hakkı 20 yıl süreyle kiraya verilecek

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre ihale 09.03.2021 tarih ve saat 11:00’de Koyulhisar Orman İşletme Müdürlüğü İdare Binası Satış Salonu’nda yapılacak.

1 Adet  Çiçek Meydanı B Tipi Mesire Yerinde yer alan gelir getirici tesislerin işletme hakkının tahmini kira bedeli 6.000 TL olarak açıklanırken, yerin teminat bedeli 600 TL olarak belirlendi.

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