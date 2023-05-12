  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Mesire alanında vurulmuş ceset bulundu
Yerel

Mesire alanında vurulmuş ceset bulundu

Yeniakit Publisher
2023-05-12 12:57:00 -
Mesire alanında vurulmuş ceset bulundu

İzmit'te mesire alanında silahla vurulmuş halde erkek cesedi bulundu.

Olay, sabah saatlerinde Yuvam Akarca Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki mesire alanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kişinin kanlar içinde hareketsiz yattığını gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, genç adamın hayatını kaybettiğini tespit etti. Yapılan incelemelerde, silahla vurulmuş halde ölü bulunan kişinin Ş. U. olduğu belirlendi. Genç adamın cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Hırsızın kimliği öyle biri çıktı ki, polisi bile şoke etti: Pes dedirtti! İlginç olay, bakın kim çıktı
Hırsızın kimliği öyle biri çıktı ki, polisi bile şoke etti: Pes dedirtti! İlginç olay, bakın kim çıktı

Yerel

Hırsızın kimliği öyle biri çıktı ki, polisi bile şoke etti: Pes dedirtti! İlginç olay, bakın kim çıktı
ÖNE ÇIKAN VİDEO

{relation id:1755139 slug:'polisten-sok-huzur-uygulamasi'}

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23