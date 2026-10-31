Mesire alanı açıldı, kayak tesisi için kollar sıvandı

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde 40 dekar alan üzerine kurulan Güneykaya Mesire Alanı, düzenlenen resmi törenle hizmete açıldı. Törene Ağrı Valisi Önder Bozkurt, Eleşkirt Kaymakamı Ömer Saygılı, Eleşkirt Belediye Başkanı Ramazan Yakut, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Erhan Tenekeci, askeri ve mülki erkan ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende konuşan Vali Bozkurt, tesisin planlama ve finansal desteğinin İl Özel İdaresi tarafından karşılandığını belirtti. Yerelde İlçe Kaymakamlığı ile İlçe Belediyesi'nin projeyi yakından takip ederek büyük destek verdiğini ifade eden Bozkurt, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Yeşil Şehir" vizyonu kapsamında hayata geçirilen projelerin önemine değindi.

Kamelyaların 10'dan fazlası kapalı konseptte

Vali Bozkurt, tesisin donatılarını şu sözlerle anlattı: "Mesire alanımız 40 dekar alan üzerine kurulmuş olup, yürüyüş parkları, bisiklet alanları ve diğer sosyal donatıları barındırıyor. Vatandaşlarımızın kullanımı için 60'a yakın kamelya inşa ettik. Bunların 10'dan fazlası kapalı konseptte tasarlandı; böylece hemşehrilerimiz kış zamanlarında da bu alanlardan rahatlıkla faydalanabilecek."

Bozkurt, çocuklar için birçok farklı çocuk oyun parkı ve eğlence alanının da tesiste yer aldığını aktardı.

Yanındaki araziye kayak tesisi çalışması sürüyor

Konuşmasında bölgeye yönelik yeni bir yatırımın müjdesini de veren Bozkurt, mesire alanının hemen sol tarafındaki arazi için planlamaların sürdüğünü belirtti. Vali, "Hemen yanı başımızda bulunan alana bir kayak tesisi yapma çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah bunu da başardığımız zaman yalnızca Ağrı ve Eleşkirt ilçemize değil, tüm bölgeye hitap ederek buraları bölgenin cazibe merkezi haline getireceğiz" dedi.

Bozkurt, Ağrı ili ve ilçelerinde kültürel, sportif, turizm, eğitim ve sağlık alanlarındaki yatırımları hızla hayata geçirmek için gece gündüz demeden çalışmayı sürdüreceklerini belirtti. Vali, tesisin yapımında emeği geçen tüm kamu kurum ve kuruluşlarına teşekkür etti.