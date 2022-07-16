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Dünya Mesele S-400 değilmiş! Amerika, Hindistan’a muafiyet getirdi
Dünya

Mesele S-400 değilmiş! Amerika, Hindistan’a muafiyet getirdi

Türkiye’ye Rus yapımı S-400’ler sebebiyle yaptırım uygulayan ABD, aynı sistemi alan Hindistan’a yaptırım uygulamama kararı alarak, niyetini ortaya koydu.

Yeniakit Publisher
2022-07-16 10:35:00 -
Mesele S-400 değilmiş! Amerika, Hindistan’a muafiyet getirdi

 Yakup Sarıçiçek 

Amerika’nın Rusya’dan silah aldığı için Türkiye’ye yönelik yaptırımları Hindistan söz konusu olunca rafa kalktı... Rus yapımı S-400’leri aldığı için Türkiye’yi yaptırımlar uygulayan ve F-35 savaş uçağı satmama kararı alan Amerika, aynı Rus yapımı sistemi alan Yeni Delhi yönetimine ise yaptırım uygulanmaması için özel karar aldı.

ABD Temsilciler Meclisi, Hindistan’ın Rusya’dan satın aldığı S-400’lerin ardından uygulanması gereken “ABD’nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası” (CAATSA) yaptırımlarına yönelik muafiyet getiren tasarıyı onayladı. Eğer tasarı Senato ve Başkan Joe Biden tarafından da onaylanırsa; Türkiye’ye uygulanan yaptırımlar Hindistan’a uygulanmayacak. ABD Temsilciler Meclisi Hintli Üyesi Ro Khanna, alınan karar sonrası Meclis’te “Bu değişiklik son derece önemli. İki partinin de (Cumhuriyetçiler ve Demokratlar) desteğiyle Meclis’ten geçtiğini görmekten gurur duyuyorum” dedi. Bu kararın ABD tarafından; bölgede Çin’e karşı Hindistan’ı yanında tutmak için aldığı yorumları yapıldı.

 Türkiye’yi yaptırımlara tabi tutan ABD’nin aslında S-400’leri bahane ederek, Ankara’yı savunma anlamında zayıf bırakmak istediği de böylece açık biçimde ortaya çıkmış oldu.

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