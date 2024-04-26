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Dünya Mescid-i Aksa'yı bastılar! İsrail'e kınama
Dünya

Mescid-i Aksa'yı bastılar! İsrail'e kınama

Yeniakit Publisher
2024-04-26 00:50:00 -
Mescid-i Aksa'yı bastılar! İsrail'e kınama

Fas, İsrail polisi korumasındaki fanatik Yahudilerin işgal altındaki Filistin'in başkenti Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'ya baskınlarını kınadı.

Fas Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa baskınlarına tepki gösterildi.

Fas Kralı 6. Muhammed'in baskınları ve fanatik Yahudilerin kışkırtıcı eylemlerini kınadığı ifade edilen açıklamada, Mescid-i Aksa'nın tarihi ve hukuki statüsünü ihlal eden uygulamaların reddedildiği aktarıldı.

Açıklamada, Mescid-i Aksa'nın İslami kimliğinin korunması, her türlü gerginlik ve provokasyondan kaçınılması gerektiği vurgulandı.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, sabah saatlerinde 1128, öğleden sonra da 551 fanatik Yahudi yerleşimcinin, Mescid-i Aksa'nın güneybatısındaki El-Meğaribe (Fas) Kapısı'ndan Harem-i Şerif'e baskın düzenlediği belirtilmişti.

Hamursuz Bayramı'nın (Pesah) ilk iki gününde, 1167 fanatik Yahudi yerleşimci Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemişti.
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Fanatik Yahudilerin Harem-i Şerif'e düzenlediği bu tür baskınlar bölgede gerginliğin tırmanmasına neden oluyor.

22 Nisan'da başlayan ve 30 Nisan akşamına kadar devam edecek Hamursuz Bayramı dolayısıyla fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya baskınlarının artması bekleniyor.

Mescid-i Aksa'ya ilişkin statüko

Ürdün, 1994'te İsrail ile imzaladığı Vadi Araba Anlaşması uyarınca Kudüs'teki dini işlerden sorumlu ülke olarak kabul ediliyor.

Yine 2013'te Ürdün Kralı 2. Abdullah ile Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas arasında imzalanan anlaşmaya göre, Kudüs ve oradaki kutsal mekanların savunulması ve vesayet hakkı da Ürdün'e verildi.

Anlaşmaya göre Mescid-i Aksa; Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor.

Daha önce Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin izni dahilinde Mescid-i Aksa'yı ziyaret eden Yahudiler, 2003'ten bu yana Vakıflar İdaresinin egemenliğini ihlal eden İsrail'in tek taraflı kararı çerçevesinde polis eşliğinde Müslümanların kutsal mabedine giriyor.

İsrail yönetimi, Mescid-i Aksa'da "sadece Müslümanların ibadet edebildiği diğer dinlerin mensuplarınınsa sadece ziyaret edebileceği" tarihi statükonun korunduğunu savunuyor.

Ancak fanatik Yahudi yerleşimcilerin İsrail polisi korumasında Aksa'ya düzenledikleri baskınlarda dua etmeleri ve dini ritüelleri yerine getirmeleri sıkça kameralara yansıyor.

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