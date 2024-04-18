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Gündem Mescid-i Aksa'ya yahudilerden baskın!
Gündem

Mescid-i Aksa'ya yahudilerden baskın!

Yeniakit Publisher
2024-04-18 18:55:00 -
Mescid-i Aksa'ya yahudilerden baskın!

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'ya İsrail polisinin eşlik ettiği 225 sivil fanatik Yahudi tarafından baskın gerçekleştirdi.

Gazze'ye ynelik İsrail zulmü srerken, Mescid-i Aksa'ya da yahudiler tarafından baskın düzenlendi.

İsrail’in Gazze Şeridi’ne saldırıları aralık bir şekilde devam ederken, işgal altındaki Doğu Kudüs’te de tansiyon düşmüyor. Kudüs İslami Vakıflar Dairesinden yapılan açıklamada, 225 sivil Yahudi'nin İsrail polisinin koruması altında Mescid-i Aksa’ya baskın gerçekleştirdiği belirtildi. Meğaribe Kapısı yönünden Mescid-i Aksa'ya baskın yapan Yahudi yerleşimcilerin avlularda provokatif eylemler ve dini ritüeller gerçekleştirdiği aktarıldı. İsrail polisinin Eski Şehir ve Mescid-i Aksa kapılarında tedbirleri sıkılaştırdığı öğrenildi.

Ürdün’den baskına kınama

Ürdün Vakıflar Bakanı Muhammed El-Halayile, Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya gerçekleştirdiği baskını kınadı. Bakan El-Halayile baskınların İsrail hükümet yetkililerinin desteğiyle düzenlediğini belirtirken, Mescid-i Aksa'nın tarihi ve hukuki statüsüne bağlı olduklarını ifade etti.

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