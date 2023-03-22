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Dünya Mescid-i Aksa'da teravih coşkusu!
Dünya

Mescid-i Aksa'da teravih coşkusu!

Yeniakit Publisher
2023-03-22 23:59:00 - 2023-03-23 00:40:20

Ramazan ayının başlamasıyla binlerce Filistinli Mescid-i Aksa'da ilk teravih namazını kıldı.

Filistinli Müslümanlar Ramazan ayının ilk gecesinde Mecid-i Aksa'ya akın etti.

Siyonist İsrail'in kısıtlamalarına rağmen Kudüs ve Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinden binlerce Filistinli, teravih namazını Mescid-i Aksa'da kıldı.

İsrail, Ramazan ayının gelmesi ile her yaştan kadın ve kız çocuğunun, 12 yaşına kadar olan erkek çocukların ve 55 yaş üstü erkeklerin Mescid-i Aksa'ya izin almadan girebileceğini açıklamıştı.

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