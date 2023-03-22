Mescid-i Aksa'da teravih coşkusu!
Ramazan ayının başlamasıyla binlerce Filistinli Mescid-i Aksa'da ilk teravih namazını kıldı.
Filistinli Müslümanlar Ramazan ayının ilk gecesinde Mecid-i Aksa'ya akın etti.
Siyonist İsrail'in kısıtlamalarına rağmen Kudüs ve Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinden binlerce Filistinli, teravih namazını Mescid-i Aksa'da kıldı.
İsrail, Ramazan ayının gelmesi ile her yaştan kadın ve kız çocuğunun, 12 yaşına kadar olan erkek çocukların ve 55 yaş üstü erkeklerin Mescid-i Aksa'ya izin almadan girebileceğini açıklamıştı.