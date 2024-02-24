Mescid-i Aksa Caddesi asfaltlanıyor
Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Yunus Emre Mahallesi'ndeki Mescid-i Aksa Caddesi’nde ekipler tarafından başlatılan asfalt çalışmalarını yerinde inceledi.
Mevsim şartlarının beklenenin üzerinde sıcaklıklarla gitmesini fırsat bilen Kütahya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü asfalt serim ekipleri, Yunus Emre Mahallesindeki Mescid-i Aksa Caddesi’nde hazırlıklarını tamamlayarak sıcak asfalt serimine başladı. Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, hava şartlarının beklenenden iyi gitmesini fırsat bilerek hemşehrilerini daha güvenli ve konforlu ulaşıma kavuşturmak için canla başla çalıştıklarını ifade etti.
Kütahya Belediyesi ekipleri, planlanan program dahilinde asfalt çalışmalarını sürdürmeye devam edecek.
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