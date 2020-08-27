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Aktüel "Mesafe" isimli minyatür sergisi açıldı
Aktüel

"Mesafe" isimli minyatür sergisi açıldı

Eyüpsultan Belediyesi Başkanlık Binası Fuaye Alanı'ndaki sergi, 3 Eylül'e kadar ziyaret edilebilecek

Yeniakit Publisher
2020-08-27 16:36:43 -
"Mesafe" isimli minyatür sergisi açıldı

İSTANBUL (AA) - Minyatür sanatçısı Leyla Kara ve öğrencilerinin eserlerinden oluşan "Mesafe" isimli minyatür sergisi, sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Eyüpsultan Belediyesi Başkanlık Binası Fuaye Alanı'ndaki serginin açılışına minyatür sanatçılarının yanı sıra Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken ve yazar Tarık Tufan'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda sanatsever katıldı.

Açılış öncesi AA muhabirine açıklamalarda bulunan minyatür sanatçısı Leyla Kara, sergide 2020 yılı içinde kendisi ve 16 öğrencisinin ürettiği minyatürlerin bulunduğunu söyledi.

Kara "Pandemi sürecinde yaşadığımız darboğazı sanat üzerinden atlatmaya çalıştık. O süreci verimli bir üretime dönüştürme gayesiyle ortaya çıkmış eserleri göreceksiniz. Minyatür nazlı bir iş." dedi.

Minyatür sanatı için en önemli unsurun zaman ve ilgi olduğunu vurgulayan Kara, öğrencilerinin bu sanatın yanında çeşitli mesleklerle ilgilendiklerini ancak yeni salgın sürecinde daha fazla vakit bulduklarını ifade etti.

Serginin adının "Mesafe" olmasına da değinen sanatçı, "Pandemi sürecini tetikleyen o mesafe sanatla yok olsun istedik. Bir yandan da mesafe kavramı bir sanatçı için evrenle arasına koyduğu önemli bir süreyi anlatıyor. Sanat üretimi için önemli bir zaman dilimi bu aslında. Mesafe kavramından arzu ettiğimiz, sanatçının koşmayı bırakıp durması ve kendisiyle alakalı bir süreç yaşamasıdır." ifadelerini kullandı.

- "Minyatür sabır sanatı"

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken ise salgın döneminde sanatçıların ürettiği eserleri sergilediklerini belirterek, "Burada minyatür sanatının en güzel eserlerini göreceğiz. Minyatür sabır sanatı, sabredenin başardığı ve sabredince ortaya bir eserin çıktığı sanat. Sanatseverler burada sabrın sonunda nelerin ortaya çıktığını görecek." şeklinde konuştu.

Kurdela kesiminin ardından katılımcılar sergi alanını gezerek, sergilenen eserleri inceledi.

Toplam 42 eserin yer aldığı sergi, 3 Eylül'e kadar ziyaret edilebilecek.

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