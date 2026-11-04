Meryem Altaş'ın kardeşi duruşmada: 'Planlayarak öldürdüğünü düşünüyorum'

Bursa'da polisin "kadına şiddet" ihbarı üzerine durdurduğu hafif ticari araçta göğsünden vurularak öldürülen Meryem Altaş'a (34) ilişkin dava, Bursa 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde başladı. Duruşmada dinlenen maktulün kardeşi Sümeyra Altaş, "Sanık ablamı bilerek çağırdı. Planlayarak öldürdüğünü düşünüyorum. Şikayetçiyim" dedi.

Tutuklu sanık Berat Ilgar (30) hakkında hazırlanan iddianamede "Kasten öldürme" ve "Kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 2 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Olay, 21 Mart saat 21.30 sıralarında Osmangazi ilçesi Demirtaş Dumlupınar OSB Mahallesi İstanbul Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Gemlik yönüne giden 16 KCJ 99 plakalı hafif ticari araçta kadına şiddet uygulandığı ihbarını alan polis ekipleri aracı durdurdu. Sürücü koltuğundaki Meryem Altaş, ekiplere 'silah var' diyerek uyarıda bulundu. Bu sırada arka kapıdan çıkan Berat Ilgar, tabancayla Altaş'ı göğsünden vurdu. Tabancasını polise doğrultan şüpheli, bel ve bacağından vurularak yakalandı.

Hastaneye kaldırılan Meryem Altaş, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. 3 suç kaydı olduğu belirtilen Ilgar, tedavisinin ardından gözaltına alınıp tutuklandı. İfadesinde, konuşmak için bir araya geldiklerini, Meryem Altaş'ın kendisine sürekli küfür ve hakaret ettiğini, sinirlenip saçlarından tutarak araca bindirdiğini söyledi.

Ilgar sedyede SEGBİS ile bağlandı

Ilgar, tutuklu bulunduğu Menemen R Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan sedyede SEGBİS aracılığıyla duruşmaya katıldı. Maktulün yakınları, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekili ile taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Sanık: Sakin kalmak için çok uğraştım

Söz verilen sanık, Meryem Altaş'la gazinoda tanışıp sevgili olduklarını ve birkaç kez ayrılıp barıştıklarını anlattı.

"Ayrıldığımız süreçlerde rahatsız etmedim. Kendi gelip barıştı. Pişman olduğunu söyledi. Son zamanlarda aramız iyi değildi. Kendisiyle bu konuyu görüşmek üzere buluşma teklif ettim. Meryem de kendi geldi. Ben ayrılmak isterse ayrılabileceğini söyledim. Kendisinin psikolojisinin iyi olmadığını belirterek sürekli bana küfretti. Ben de belimde silah olduğunu, sinirlenmeye başladığımı söyledim. Benzin istasyonuna geldiğimizde tartışmaya başladık. Ben iyice sinirlenince uzaklaşmak için onun aracına bindim. O da bindi. Sakin kalmak için çok uğraştım."

Olay yerine geldiklerinde silahının karnının üzerinde olduğunu belirten Ilgar, çevrede polislerin bulunduğunu dile getirdi. Sanık, "Silahı alıp arka koltuğa attı ve polislere doğru 'Silahı var' dedi. Ben de silahı almak için arka koltuğa geçtim. Sürekli küfürler ediyordu. Dayanamadım. 9 aydır uyumuyorum. Sürekli vicdan azabı çekiyorum. Normalde şiddet yanlısı değilim. Meryem'e kaç el ateş ettiğimi hatırlamıyorum" dedi.

Meryem Altaş'ın benzinlikteyken silahtan haberi olduğunu da öne süren sanık, "Benzinlikteyken, 'Silahım var, polisi arayın, gerginim' dedim. Kendisi beni tuttu. Eğer gitseydim böyle bir olay yaşanmayacaktı" ifadelerini kullandı.

Olayın ardından yaralandığı için R tipi cezaevinde tutuklu bulunduğunu söyleyen Ilgar, cezaevinde 30 kilo verdiğini, sağlıklı beslenemediğini ve temel ihtiyaçlarını dahi karşılayamadığını anlattı. "Cezaevinde bir hasta bakıcı var. Bazen ihtiyaçlarımın karşılanması saatler alıyor. Tedavi edilmek istiyorum" dedi.

Kardeşi: Sanık olay günü ısrarla aradı

Sümeyra Altaş ise sanığın olay günü ısrarla araması üzerine ablasının görüşmek üzere evden çıktığını dile getirdi. Sonrasında ablasına ulaşamadığını, sanığı aradığında işlerinin bitmediğini söylediğini aktardı.

Mahkeme heyeti, olaya müdahale eden polis memurlarını da tanık olarak dinledi. Heyet, diğer tanıkların dinlenilmesi ve eksik raporların hazır edilmesi için sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı erteledi.