Mertens'in aklı hala İtalya'da!

Galatasaray, yaz transfer döneminin son gününde Napoli ile sözleşmesi sona eren Dries Mertens'i herhangi bir bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katmıştı. Sarı - kırmızılıların yeni transferi, geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Mertens; Napoli'den ayrılığında yaşananları anlartırken, Galatasaray sonrasında gideceği adresi de itiraf etti.

Yaz transfer dönemini oldukça hızlı geçiren Galatasaray'da en dikkat çeken takviyelerden biri Dries Mertens olmuştu. İtalya Ligi Serie A devi Napoli ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından sarı - kırmızılılara katılan Dries Mertens ile 1+1 yıllık kontrat imzalanmıştı.

Süper Lig'de geride kalan 7 haftada 16 puan toplayarak ikinci sırada yer alan Galatasaray'da Dries Mertens, geleceğiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Sarı - kırmızılıların yeni transferi, İtalyan basınına verdiği röportajda bir sonraki adresini resmen duyurdu. İşte Mertens'in sözleri...

"Napoli'yi çok özlüyorum. Palazzo Don'Anna'ya aşık olduk. Bugün hala bizim evimiz. Onu ilk gördüğümüzde bir arkadaşım Napoli'nin en güzel evi olduğunu söyleyerek beni oraya götürmüştü ama yine de evimizin restore edilmesi gerekiyordu."

"Evi görünce içeri girer girmez denizi gördüm ve aşık oldum. Tek sorun evin tadilatıydı. Arkadaşım bana bir ay daha bekleyeceğini söyledi. Güvendik. ve iyi gitti."

"Cevabımı zaten biliyorsun. Kat evet derse, o zaman benim için geri döneceğimiz kesin. Napoli'nin yıldan yıla geliştiğini görüyorum, dünyanın en güzel şehri. Bella Mbriana'nın ne anlama geldiğini biliyorsam? Pino Daniele'nin de tüm şarkılarını biliyorum, yani cevap evet."



