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Mert Hakan Yandaş: “Hedefim Ay-Yıldızlı formayı giymek”

Süper Lig’in üçüncü haftasında sahasında Gazişehir Gaziantep’i konuk edecek olan Demir Grup Sivasspor, bu maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

28 Ağustos 2019 Çarşamba 12:18
Mert Hakan Yandaş: “Hedefim Ay-Yıldızlı formayı giymek”

Süper Lig’in üçüncü haftasında sahasında Gazişehir Gaziantep’i konuk edecek olan Demir Grup Sivasspor, bu maçın hazırlıklarını sürdürüyor. İdman öncesi basına konuşan Sivasspor’un başarılı orta sahası Mert Hakan Yandaş, "Geçen sene talihsizlikler yaşadım. Bu sene daha iyi işler yapmak istiyorum. Allah nasip ederse ay-yıldızlı formayı giymek istiyorum" dedi.



Süper Lig’in 3. haftasında sahasında ligin yeni ekiplerinden Gazişehir Gaziantep’i konuk edecek olan Demir Grup Sivasspor, bu maçın hazırlıklarını ara vermeden sürdürüyor. Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri’nde Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde sabah gerçekleştirilen ve 1,5 saat süren idmanda kırmızı-beyazlı oyuncular önce koşu ve açma-germe çalışması yaptı. Ardından dar alanda 5’e 2 top kapma çalışması yapan Yiğidolar, çift kale maçla idmanını tamamladı.



“Rize’de çok kötü oynadık”


Antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamada bulunan son haftaların yıldız ismi Sivassporlu Mert Hakan Yandaş, 2-1 mağlup oldukları Çaykur Rize maçını unutup Gaziantep’e odaklandıklarını söyledi. Yandaş “Aslında lige iyi başlamıştık ama Rize’ye de çok hazır gitmiştik kendimize inanıyorduk. Hava ve zemin de çok kötüydü. Bunlar bahane olmaz ama gerçekten çok kötü oynadık. Gerçekten iyi mücadele edebilirdik. Kendi kimliğimize yakışmayan bir mücadele sergiledik. Onu unutmak istiyoruz. Önümüzde Gazişehir Gaziantep maçı var ve ondan sonra milli takım arası var. Milli takım arasına en iyi şekilde girmek istiyoruz. Kazanıp görmek istiyoruz. İçeride gösterdiğimiz coşkuyla girmek istiyoruz her maçımıza. Bazen oluyor, bazen olmuyor futbolda bunlar var ama sahaya çıktığımızda bütün iyi niyetimizle orada bulunduğumuzdan kimsenin şüphesi olmasın. İnşallah Rize maçını çok çabuk atlatıp unutturacağız herkese” dedi.



“İnşallah bol gollü ve bol asistli bir sezon olur”


Bu seneki performansı ile ilgili yöneltilen soruya 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Yandaş; “Geçen sene talihsiz şeyler yaşadım ama onlar geçti artık. Bu sene de yeni hoca yeni heyecan. Kendi açımdan da yazın hiç durmadan çok çalışarak geldim. Kamp dönemi de benim için iyi geçti. Ayaklarımızı yere basıp daha iyi işler yapmak istiyorum. Mert Hakan Yandaş’ın nasıl futbolcu olduğunu göstermek istiyorum herkese. İnşallah sezon da benim için iyi gider. En önemlisi sakatlık yaşamadan gider. Takım arkadaşlarım da ben de sahaya çıktığımız zaman bütün iyi niyetimizle mücadele edeceğiz. İnşallah bol gollü, bol asistli bir sezon olur benim için. Takımım için de üst sıralarda yer almayı sağlarız” cevabını verdi.



“Milli forma için mücadele edeceğim”


Yandaş son olarak hedefinin A Milli takımda forma giymek olduğunu vurgulayarak; “Her Türk insanının istediği gibi ben de istiyorum tabii ki. İnşallah bana da ay-yıldızlı formayı giymek nasip olur. Onun için mücadele edeceğim. İyi başladım, inşallah iyi de gidersem önümün açılacağını düşünüyorum. Allah nasip ederse ay-yıldızlı formayı giymek istiyorum tabii ki” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 12:18
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