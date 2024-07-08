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Spor Mert Günok'tan açıklama
Spor

Mert Günok'tan açıklama

Yeniakit Publisher
2024-07-08 17:59:00 -
Mert Günok'tan açıklama

A Milli Takım ve Beşiktaş'ın başarılı kalecisi Mert Günok, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türk halkının her şeyin en iyisini hak ettiğini vurgulayarak, "Hedef her sene şampiyonalara katılmak ve başarılı olmak olmalı" dedi.

A Milli Takım ve Beşiktaş'ın tecrübeli file bekçisi Mert Günok, Milli Takım'ın EURO 2024'ten elenmesinin ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Turnuva boyunca çalışan tüm emekçilere teşekkür eden Günok, birlik ve beraberlik içerisinde olunduğunda başarının da geleceğini söyledi.

Mert Günok, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Güzel ülkemin güzel insanları; Bizler, ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek için çıktığımız Avrupa Şampiyonası’nda elimizden geleni yapmaya çalıştık. Sizinle beraber büyük hayaller kurduk. Gurbetteyken sizin desteğinizle kendimizi evimizde gibi hissettik. Gönül isterdi ki sonuna kadar gidelim ve bir hayali gerçeğe dönüştürelim, olmadı Bunun için çok üzgünüz.

Kamp boyunca bizlerin iyiliği için canı gönülden çalışan sağlık ekibimiz, malzemecilerimiz, mutfak çalışanlarımız, güvenlik çalışanlarımız ve diğer tüm emekçilerimize sonsuz teşekkür ediyorum.

Bu takım sizlerin de desteğiyle çıtayı artık daha yukarıya koymalı. Futbolun bu kadar sevildiği güzel ülkemizde, başarı için yıllarca beklemek yerine, hedef her sene şampiyonalara katılmak ve başarılı olmak olmalı. Bunu başaracak gücümüz var. Yeter ki birlik olalım, birlik olduğumuzda neler başardığımıza bakalım.
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Güzel ülkemiz her şeyin en iyisini hak ediyor. Ne mutlu Türk’üm diyene!"

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