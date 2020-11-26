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Spor Mert Günok, Denizlispor maçında forma giyemeyecek
Spor

Mert Günok, Denizlispor maçında forma giyemeyecek

Yeniakit Publisher
2020-11-26 21:57:07 -
Mert Günok, Denizlispor maçında forma giyemeyecek

İSTANBUL (AA) - İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, kaleci Mert Günok'un toplam 4 PCR ve 1 Antikor test sonucu negatif çıkmasına rağmen Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kovid Sağlk Rehberi kuralları gereği Yukatel Denizlispor maçında forma giyemeyeceğini açıkladı.

Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinden yer alan açıklamada, Mert Günok'un Manchester United maçında forma giydiği hatırlatılarak şu ifadeler yer aldı:

"Bilindiği üzere, UEFA Uluslar Ligi maçları için 9 Kasım-19 Kasım tarihleri arasında A Milli Takım kadrosunda olan ve 9 Kasım, 14 Kasım ve 16 Kasım'da UEFA'nın akredite ettiği laboratuvar tarafından yapılan tüm PCR testleri negatif çıkan oyuncumuzun Süper Lig'de oynadığımız Beşiktaş maçı öncesi 19 Kasım'da Türkiye’de farklı bir kurum tarafından yapılan testi pozitif çıkmıştı. UEFA ile yapılan görüşmeler neticesinde, futbolcumuzun UEFA'nın akredite ettiği laboratuvar tarafından tekrar test edilmesine karar verilmiştir. 20 Kasım ve 22 Kasım'da yapılan testlerin negatif çıkması sonucunda UEFA, A Milli Takım kampından başlayarak 2 hafta boyunca düzenli aralıklar ile teste soktuğu futbolcumuzun negatif olduğuna kanaat getirmiş olup, Manchester United mücadelesinde yer alabileceğini bildirmiştir. Öte yandan, tüm bu süreçte UEFA'nın akredite laboratuvarı tarafından yapılan 2 PCR testi dahil olmak üzere toplamda 4 PCR ve 1 Antikor test sonucu da negatif çıkan oyuncumuzun, TFF Kovid Sağlık Rehberi’ndeki kurallar gereği Yukatel Denizlispor müsabakasında forma giyemeyeceğini kamuoyunun bilgisine sunarız."


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