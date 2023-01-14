Mert Günok akıllara bakın kimi getirdi! Yok böyle bir benzerlik...

Süper Lig'in 19. haftasında Konyaspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. İki takımın da mutlak galibiyete ihtiyacının olduğu maçta henüz tribündeki seyirciler yerini bile almamışken çok ilginç bir an yaşandı. Beşiktaş kalecisi Mert Günok, kendisine gelen geri pası kontrol edemedi ve meşin yuvarlak bir anda filelerle buluştu. Milli file bekçisinin kalesinde gördüğü gol sonrasında büyük üzüntü yaşadığı görüldü. İşte detaylar...

Konyaspor ile Beşiktaş, Süper Lig'in 19. haftasında kozlarını paylaştı. Her iki takım taraftarlarının da yoğun ilgi gösterdiği müsabaka oldukça hızlı başlarken, ilginç bir olay yaşandı. Konya Medaş Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan arşılaşmanın henüz 1. dakikasında yaşanan pozisyon, sosyal medyanın gündemine oturdu.

Kendi yarı alanında hazırlık pasları yapan Beşiktaş'ta sağ bek oyuncusu Valentin Rosier topla buluştu. Meşin yuvarlağı kalecisi Mert Günok ile buluşturmak isteyen Fransız futbolcu geri döndü ve pasını gönderdi.

Mert Günok, kendisine gelen topu kontrol etmek isterken ayağının altından kaçırdı ve meşin yuvarlak çizgiyi geçerek ağlarla buluştu. Siyah - beyazlı file bekçisinin golü önlemek için gösterdiği çaba yeterli olmadı ve Konyaspor 1-0 öne geçti.

Ev sahibi ekibin futbolcuları, golün ardından geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden futbolcu Ahmet Çalık'ı andı. Mert Günok ise büyük bir üzüntü yaşadı.

Öte yandan bu golle beraber bu sezon kendi kalesine en fazla gol atan takım da Beşiktaş oldu. Siyah - beyazlılar, 3 kez kendi filelerini sarstı.

Mert Günok'un kendi kalesine attığı gol, sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı ve en çok konuşulanlar arasına girdi. Bazı futbolseverler, Günok'un yediği golü yıllar önce Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde Schalke ile oynadığı maçta Volkan Demirel'in hatası nedeniyle atılan gole benzetti.

2005 yılında oynanan maçta Volkan Demirel, kendisine gelen topu ayağının altından kaçırmış ve Kevin Kuranyi pozisyonu takip ederek ağları sarsmıştı.