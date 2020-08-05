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Aktüel

Mersin'de yaralı bulunan şahin tedaviye alındı

Yeniakit Publisher
2020-08-05 09:58:03 -
Mersin'de yaralı bulunan şahin tedaviye alındı

MERSİN (AA) - Mersin’in Çamlıyayla ilçesinde yaralı halde bulunan şahin tedavisinin ardından doğaya salınacak.

Cumayakası mevkisindeki ormanlık alanda yaralı bir şahin gören vatandaşlar, durumu Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye giden ekipler, kanadı ve ayağından yaralı olan şahini muhafaza altına alarak, tedavisinin yapılması için Tarsus Doğa Parkı görevlilerine teslim etti.

Şahinin tedavisi tamamlandıktan sonra doğal ortamına salınacağı bildirildi.


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