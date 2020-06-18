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Aktüel

Mersin'de uyuşturucu imal ederek sattığı ileri sürülen zanlı tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-06-18 17:58:57 -
Mersin'de uyuşturucu imal ederek sattığı ileri sürülen zanlı tutuklandı

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imal ederek sattığı öne sürülen T.K'nin Yenice Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenledi.

Narkotik dedektör köpeğinin kullanıldığı operasyonda 250 gram esrar, 20 kök Hint keneviri ile ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince cezaevine gönderildi.

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