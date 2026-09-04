Mersin'de terör propagandasına polis engeli! Öcalan sloganı atan gruba ekip otosunda
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Mersin'de bölücü terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan lehine sloganlar atarak halay çeken ve kamu düzenini bozmaya çalışan gruba emniyet güçleri anında müdahale etti. Terör propagandası yapan şahıslar polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.
Mersin'de terörist başı Abdullah Öcalan lehine slogan atarak halay çeken bir gruba emniyet güçleri müdahale etti. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak emniyet aracına bindirilen şahıslara, gözaltı sürecinde araç içerisinde "Ölürüm Türkiyem" türküsünün dinletildiği görüntüler kısa sürede sosyal medya platformlarında yayıldı.
Görüntüler kısa sürede binlerce paylaşım aldı!
Ekip otosu içerisinden çekilen ve sosyal medyada geniş yankı uyandıran videoda, polis minibüsüne bindirilen grubun araçtaki hoparlörden çalınan "Ölürüm Türkiyem" türküsü eşliğinde sevk edildiği anlar yer aldı. Görüntüler kısa sürede çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşılarak dijital platformlarda gündem oldu.
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