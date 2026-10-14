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Gündem Mersin’de şüpheli kayıp: Aracı bulundu, kendisi yok!
Gündem

Mersin’de şüpheli kayıp: Aracı bulundu, kendisi yok!

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Mersin’de şüpheli kayıp: Aracı bulundu, kendisi yok!

Mersin'in Silifke ilçesinde ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu 50 yaşındaki kişinin bulunması için çalışma başlatıldı.

Mersin Barosu'na kayıtlı 50 yaşındaki avukat Remzi Meydan'dan haber alamayan ailesi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Meydan'ın 33 R 7224 plakalı aracını Mersin Köprüsü yakınlarında park halinde bulan polis ekipleri bölgedeki çalışmayı genişletti.

Meydan'ın bulunması adına yürütülen çalışmalara itfaiye ve AFAD ekipleri de destek veriyor.

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