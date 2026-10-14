Mersin’de şüpheli kayıp: Aracı bulundu, kendisi yok!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Mersin'in Silifke ilçesinde ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu 50 yaşındaki kişinin bulunması için çalışma başlatıldı.
Mersin Barosu'na kayıtlı 50 yaşındaki avukat Remzi Meydan'dan haber alamayan ailesi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Meydan'ın 33 R 7224 plakalı aracını Mersin Köprüsü yakınlarında park halinde bulan polis ekipleri bölgedeki çalışmayı genişletti.
Meydan'ın bulunması adına yürütülen çalışmalara itfaiye ve AFAD ekipleri de destek veriyor.