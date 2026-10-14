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Gündüz geceye döndü: İstanbul’da kapkara gökyüzü

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IHA Giriş Tarihi:

Gündüz geceye döndü: İstanbul’da kapkara gökyüzü

İstanbul’da beklenen sağanak yağış öncesinde yağmur bulutlarının Boğaz üzerinden şehre girişi dron kamerasıyla havadan kaydedildi.

#1
Foto - Gündüz geceye döndü: İstanbul’da kapkara gökyüzü

İstanbul’da dün gece başlayan yağmur bu sabah saatlerinden itibaren etkisini artırdı.

#2
Foto - Gündüz geceye döndü: İstanbul’da kapkara gökyüzü

Kent genelinde aralıklarla devam eden sağanak yağış birçok ilçede etkili olurken, yağmur bulutlarının Boğaz'dan kente girişi saniye saniye görüntülendi.

#3
Foto - Gündüz geceye döndü: İstanbul’da kapkara gökyüzü

Yağış öncesinde kentin üzerini kaplayan kara bulutlar, gündüz saatlerinde havanın aniden kararmasına neden oldu.

#4
Foto - Gündüz geceye döndü: İstanbul’da kapkara gökyüzü

Yağmur yüklü yoğun bulut tabakasının İstanbul Boğazı üzerinden kente girişi kaydedildi.

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