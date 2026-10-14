Gündüz geceye döndü: İstanbul’da kapkara gökyüzü
İstanbul’da beklenen sağanak yağış öncesinde yağmur bulutlarının Boğaz üzerinden şehre girişi dron kamerasıyla havadan kaydedildi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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İstanbul’da beklenen sağanak yağış öncesinde yağmur bulutlarının Boğaz üzerinden şehre girişi dron kamerasıyla havadan kaydedildi.
İstanbul’da dün gece başlayan yağmur bu sabah saatlerinden itibaren etkisini artırdı.
Kent genelinde aralıklarla devam eden sağanak yağış birçok ilçede etkili olurken, yağmur bulutlarının Boğaz'dan kente girişi saniye saniye görüntülendi.
Yağış öncesinde kentin üzerini kaplayan kara bulutlar, gündüz saatlerinde havanın aniden kararmasına neden oldu.
Yağmur yüklü yoğun bulut tabakasının İstanbul Boğazı üzerinden kente girişi kaydedildi.
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