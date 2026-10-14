  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İstanbul’daki sanayi sitesinde korkutan yangın! Fatih Süleyman Denizolgun’dan net mesaj! ‘Darbe girişimcilerine asla geçit vermeyeceğiz!’ Filistinli 12-17 yaş arası kız çocuklarına İsrail askerlerinden cinsel saldırı! MGK Genel Sekreteri Okay Memiş, Hasan Turan’ın acısına ortak oldu 3 yaşındaki kızın ölümünde ‘ateş düşürücü’ şüphesi! Halk TV için 4 gün önce ne demişti? Kılıçdaroğlu’nun sözleri yeniden gündemde Halk TV soruşturmasında yeni adım: Kanalın yönetimine TMSF atandı 10 yıl sonra bir ilk! GKRY lideri Türkiye’ye geliyor Yeni Partili başkanlar arasında “AK Parti” kavgası! “Geç de kurtulalım” Seküler hedonist toplumun sonu: İngilizlerin yarısı olası savaşta ülkesi için savaşmak istemiyor!
Gündem Bahçeli: Nifak tohumlarına müsaade etmeyiz! Türkiye Azerbaycan kardeşliği sarsılmaz
Gündem

Bahçeli: Nifak tohumlarına müsaade etmeyiz! Türkiye Azerbaycan kardeşliği sarsılmaz

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Bahçeli: Nifak tohumlarına müsaade etmeyiz! Türkiye Azerbaycan kardeşliği sarsılmaz

Aliyev’in 30 Ekim'de Ankara'da gerçekleştirilecek Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Zirvesi'ne katılacağını hatırlatan MHP lideri Devlet Bahçeli, "Erdoğan ile Aliyev buluşması kardeşliğin sarsılmaz iradesini ortaya koyacaktır" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türk Devletleri Teşkilatı'nın (TDT) gelişimi ve Türkiye'nin üstleneceği dönem başkanlığına ilişkin açıklama yaptı. Bahçeli, Türk devletleri arasındaki ilişkilerin egemenliklere karşılıklı saygı, eşitlik ve ortak menfaatler temelinde geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Dünyada siyasi, ekonomik ve jeopolitik gelişmelerin hız kazandığı bir dönemde TDT'nin ulaştığı seviyenin Türk dünyasının geleceği bakımından büyük önem taşıdığını belirten Bahçeli, "Türk Devletleri Teşkilatı; ortak tarihimizin, kültürümüzün ve müşterek gelecek tasavvurumuzun kurumsal zemini hâline gelmiştir. Adriyatik'ten Çin Seddi'ne uzanan geniş Türk dünyasında siyasi iradenin güçlendiği, ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştiği, ulaştırma ve enerji bağlantılarının genişlediği yeni bir dönem şekillenmektedir" ifadelerini kullandı.
Bahçeli, savunma sanayii, teknoloji, eğitim, bilim ve kültür başta olmak üzere birçok alanda artan iş birliği imkânlarının Türk devletleri arasındaki ilişkileri çok boyutlu bir yapıya kavuşturduğunu kaydetti.

KENDİ İÇ HUKUKU

TDT bünyesindeki ilişkilerin temelinde üye devletlerin egemenliğine, bağımsızlığına, toprak bütünlüğüne ve kendi iç hukukuna saygı ilkesinin bulunduğunu vurgulayan Bahçeli, "Her bir Türk Cumhuriyeti kendi içinde müstakil ve egemen bir devlettir. Türk devletleri arasındaki iş birliği, bu egemenlik anlayışını esas almakta; karşılıklı saygı, eşitlik ve ortak menfaatler temelinde gelişmektedir" dedi.

Türkiye ve Azerbaycan'ın aynı gönül coğrafyasının iki güçlü devleti olduğunu belirten Bahçeli, "İki ülke arasındaki kardeşlik hukukunu zedelemeye yönelik her türlü yaklaşım karşısında sağduyu, karşılıklı anlayış ve ortak akıl temelinde hareket edilmesi büyük önem taşımaktadır" değerlendirmesinde bulundu.

KARDEŞLİĞİMİZ SARSILMAZ

Türkiye ile Azerbaycan arasındaki tarihi, kültürel ve kardeşlik bağlarının milletlerin ortak hafızasına ve gönül bağına dayandığını ifade eden Bahçeli, şunları kaydetti: "Bu bakımdan Karabağ Zaferinin Başkomutanı Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev ile Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın zirvede gerçekleştireceği buluşmanın, Türkiye-Azerbaycan kardeşliğinin sarsılmaz iradesini bir kez daha ortaya koyacağına inanıyoruz."

Ekim ayının son haftasında Ankara'da gerçekleştirilecek TDT Zirvesi'nin tarihi önem taşıdığını belirten Bahçeli, dönem başkanlığının Azerbaycan'dan Türkiye'ye geçmesiyle Türkiye'nin Türk dünyasının ortak hedeflerinin hayata geçirilmesine yönelik önemli bir sorumluluk üstleneceğini ifade etti.

DİLDE, FİKİRDE, İŞTE BİRLİK!

Türkiye'nin tarihi birikimi, devlet tecrübesi, ekonomik kapasitesi ve diplomatik gücüyle teşkilatın gelişiminde önemli bir konuma sahip olduğunu vurgulayan Bahçeli, dönem başkanlığı sürecinde kapsamlı bir çalışma gündeminin bulunduğuna dikkat çekti. Bahçeli, "Bakanlıklar, kamu kurumları, üniversiteler, yerel yönetimler, meslek kuruluşları ve sivil toplum yapıları; kendi görev alanlarında Türk Devletleri Teşkilatı'nın 2040 Vizyon Belgesi doğrultusunda somut, kalıcı ve sonuç odaklı projeler geliştirmelidir" ifadelerini kullandı.
İsmail Gaspıralı'nın "Dilde, fikirde, işte birlik" anlayışının yol gösterici niteliğini koruduğunu belirten Bahçeli, eğitim, kültür, ekonomi, bilim ve teknoloji alanlarındaki iş birliği mekanizmalarının güçlendirilmesi gerektiğini kaydetti.
Türk dünyasının sahip olduğu potansiyele işaret eden Bahçeli, "Türk dünyasının sahip olduğu potansiyel, devletlerimizin mevcut imkânlarının toplamından daha büyük bir anlam taşımaktadır. Bu potansiyelin gerçek bir güce dönüşmesi; ortak akıl, güçlü koordinasyon, karşılıklı saygı, egemenliklere riayet ve uzun vadeli bir bakışla mümkündür. Türkiye'nin dönem başkanlığı da bu anlayışın somut sonuçlara dönüştürüldüğü bir dönem olmalıdır" dedi.

NİFAK TOHUMLARINA İZİN VERMEYİZ

Bahçeli, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "İstikametimiz açıktır: Başta Azerbaycan olmak üzere Türk dünyası arasındaki kardeşlik hukukunu ve gönül bağını zedeleyecek hiçbir nifak tohumunun aramıza ekilmesine müsaade etmeden, Türk cumhuriyetlerinin egemenlik ve bağımsızlıklarına karşılıklı saygı temelinde iş birliğimizi derinleştirmek, tarihimizin bizlere yüklediği sorumluluk bilinciyle ortak geleceğimizi inşa etmek, Türk ve Türkiye Yüzyılı hedefini Türk dünyasının yükselişiyle buluşturmaktır."
Türkiye'nin dönem başkanlığı sürecinde Türk dünyasının birlik, dayanışma ve yükseliş hedeflerine katkı sunmaya devam edeceğini belirten Bahçeli, bu süreçte Türkiye'nin tarihinden aldığı güç, devlet tecrübesi ve gelecek vizyonuyla hareket edeceğini ifade etti.

Yahya Özdemir’den Azerbaycan’a başörtüsü çağrısı: Hiçbir evladımız eğitimden mahrum kalmasın!
Yahya Özdemir’den Azerbaycan’a başörtüsü çağrısı: Hiçbir evladımız eğitimden mahrum kalmasın!

Gündem

Yahya Özdemir’den Azerbaycan’a başörtüsü çağrısı: Hiçbir evladımız eğitimden mahrum kalmasın!

Hilal Kaplan’dan Azerbaycan’daki yasağa tepki: Kardeşlerin arasının açılması İsrail ve İran’ı sevindirir!
Hilal Kaplan’dan Azerbaycan’daki yasağa tepki: Kardeşlerin arasının açılması İsrail ve İran’ı sevindirir!

Gündem

Hilal Kaplan’dan Azerbaycan’daki yasağa tepki: Kardeşlerin arasının açılması İsrail ve İran’ı sevindirir!

İmamlardan Azerbaycan’daki başörtüsü yasağına '28 Şubat'lı tepki: Biz bu filmi daha önce gördük!
İmamlardan Azerbaycan’daki başörtüsü yasağına '28 Şubat'lı tepki: Biz bu filmi daha önce gördük!

Gündem

İmamlardan Azerbaycan’daki başörtüsü yasağına '28 Şubat'lı tepki: Biz bu filmi daha önce gördük!

DW Türkçe, Azerbaycan’daki laikçi yobazların sesi oldu: Hans’ın kuklasından ‘yasak’ borazancılığı
DW Türkçe, Azerbaycan’daki laikçi yobazların sesi oldu: Hans’ın kuklasından ‘yasak’ borazancılığı

Gündem

DW Türkçe, Azerbaycan’daki laikçi yobazların sesi oldu: Hans’ın kuklasından ‘yasak’ borazancılığı

Azerbaycan kökenli oyuncu şaşırtmadı! Gezici Cavadzade’den başörtü yasağına destek
Azerbaycan kökenli oyuncu şaşırtmadı! Gezici Cavadzade’den başörtü yasağına destek

Gündem

Azerbaycan kökenli oyuncu şaşırtmadı! Gezici Cavadzade’den başörtü yasağına destek

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Vay vay

Nifak tohumlarını yandaşlar atıyor..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23