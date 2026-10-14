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Gündem Azerbaycan’dan yürek burkan görüntüler 28 Şubat’ın kopyası gibi!
Gündem

Azerbaycan’dan yürek burkan görüntüler 28 Şubat’ın kopyası gibi!

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Azerbaycan’daki başörtüsü yasağına yönelik tepkiler çığ gibi artarken, okul kapılarından sosyal medyaya yansıyan görüntüler, Türkiye’deki 28 Şubat sürecini akıllara getirdi. Sırf başörtülü oldukları için eğitim hakları engellenen öğrenciler yönetime isyan ederkenTürkiye'den gelen tepkiler ve Bakü'den yapılan "içişlerimize müdahale etmeyin" açıklaması iki ülke arasında başörtüsü krizini tırmandırdı.

Azerbaycan’daki devlet okullarında yürürlüğe giren yeni kılık-kıyafet düzenlemesi, ülkede ve bölgede geniş çaplı bir tartışmanın fitilini ateşledi. Yeni kurallar gerekçe gösterilerek başörtülü öğrenci ve öğretmenlerin derslere kabul edilmemesi tepkilere neden olurken, kriz iki ülke arasındaki diplomatik söylemlere de yansıdı.

TÜRKİYE'DEN SERT TEPKİLER

Yasak uygulamalarına Türkiye cephesinden peş peşe eleştiriler geldi. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, başörtülü öğrencilerin eğitim hakkının engellenmesini kabul edilemez bulduğunu vurgulayarak "Eğitim hakkı hiçbir ideolojik dayatmaya kurban edilemez" değerlendirmesinde bulundu. AK Parti Bursa Milletvekili Müfit Aydın da uygulamanın derhal sonlandırılması çağrısında bulundu. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise konuya ilişkin açıklamasında, iki ülke arasında siyasi bir gerilime izin verilmeyeceğinin altını çizerek Azerbaycan'ı hedef alan bazı grupların parti veya hükümetle bir bağı bulunmadığını ifade etti.

 

BAKÜ'DEN "İÇİŞLERİNE MÜDAHALE" ÇIKIŞI

Türkiye'den yöneltilen eleştirilere Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in liderliğindeki iktidar partisi Yeni Azerbaycan Partisi'nden (YAP) yanıt gecikmedi. Türkiye'deki iktidar çevrelerini Azerbaycan'ın içişlerine müdahale etmekle suçlayan YAP yönetimi, "AK Parti iktidarını bu zararlı siyasetten kaçınmaya çağırıyoruz" açıklamasını yaptı.

28 ŞUBAT DÖNEMİNİ HATIRLATAN GÖRÜNTÜLER

Tartışmalar sürerken, Azerbaycan'daki bir okulda kaydedilen görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Bir kadın öğretmenin sınıf kapısında durarak başörtülü öğrencilerin içeri girmesine engel olduğu anlar, Türkiye'de 28 Şubat sürecinde başörtüsü nedeniyle kürsüden indirilen öğrencileri akıllara getirdi.

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