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Aktüel

Mersin’de su depolarına bakım ve onarım

Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, içmesuyu dağıtımı yapılan depoların bakım, onarım ve temizlik çalışmalarına devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-07 10:30:22 -
Mersin’de su depolarına bakım ve onarım

Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, içmesuyu dağıtımı yapılan depoların bakım, onarım ve temizlik çalışmalarına devam ediyor.


Mersin genelinde vatandaşlara daha sağlıklı içmesuyu temin etmek için aralıksız olarak çalışmalarını sürdüren MESKİ Genel Müdürlüğü, Toroslar, Akdeniz ve Mezitli ilçesinde bulunan içmesuyu depolarının bakım, onarım ve temizlik çalışmalarını gerçekleştirdi. Toroslar ilçesine bağlı Musalı, Dalakderesi ve Çağlarca mahalleleri, Akdeniz ilçesine bağlı Civanyaylağı, Camili, Hebilli ve Iğdır mahalleleri, Mezitli ilçesine bağlı Davultepe, Fatih ve Anayurt mahallerinde 1’er adet, Demirışık Mahallesi’nde ise 3 adet olmak üzere toplam 13 adet su deposunun bakım ve onarımı yapıldı.


Mersin genelinde birçok içmesuyu deposunu yenilediklerini ifade eden MESKİ Genel Müdürü Alaeddin Alkaç, “MESKİ olarak çalışmalarımızı hız kesmeden sürdürüyoruz. Su kayıplarını en aza indirmek, vatandaşlarımıza sağlıklı ve kesintisiz su vermek amacıyla depolarımızın bakım ve onarımlarını yapıyoruz. İçme suyu depolarının genel bakım onarımı ve temizliğini yaparak, vatandaşlarımıza daha sağlıklı ve temiz içmesuyu imkanı sağlıyoruz. Mesai arkadaşlarımla birlikte, belirli bir program dahilinde ilçelerimizde bulunan su depolarının bakım ve onarım çalışmalarına devam edeceğiz” dedi.

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