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Mersin'de sera görünümü verilen içki imalathanesine baskın: 2 gözaltı

Sera görünümü kazandırılmış sahte içki imalathanesine düzenlenen operasyonda 8 bin litre alkol ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

05 Eylül 2018 Çarşamba 11:36
Mersin'de sera görünümü verilen içki imalathanesine baskın: 2 gözaltı

Mersin'de Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, kentte sahte içki imal edip piyasaya süren şahıslara çalışma başlattı.

Merkez Akdeniz ilçesi Adanalıoğlu Mahallesi Limonlu mevkisinde sera görünümü kazandırılmış bir alanda sahte içki imal edildiği bilgisine ulaşan ekipler operasyon düzenledi.

Serayı alkol imalathanesine çevirmişler

Sera ve yanındaki atıl bir evde yapılan aramada, 5 bin 600 litre mayaya yatırılmış incir ve üzüm özlü meyve kokteyli şeklinde alkol, bin 180 litre etil alkol, 930 litre satışa hazır halde sahte rakı ve 350 mililitre anason olmak üzere toplamda 7 bin 710 litre sahte içki ve alkol yapımında kullanılan sıvı ele geçirdi.

Ayrıca aramada, sahte içki imalatında kullanılmak üzere düzenek hale getirilen 8 sanayi tipi tüp, 2 sanayi tipi ocak ve 2'şer damıtma ve kaynatma kazanına da el konuldu.

Olayla ilgili imalathane sahipleri M.G. ile A.B. gözaltına alındı.

Haber Tarihi: 05 Eylül 2018 Çarşamba 11:36
  1. Emniyet Müdürlüğü
  2. Mersin
  3. Akdeniz
  4. Adana

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