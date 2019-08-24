Mersin’de sanata engel yok

Mersin Büyükşehir Belediyesi, verdiği ücretsiz kurslarla Mersin Engelsiz Mesleki Eğitim Merkezi’ni bir sanat merkezi haline getirdi.

Merkezde açılan seramik kursunda engelli bireyler hem sanatla buluşuyor hem de el becerilerini geliştiriyor. Yıl boyunca farklı dönemlerde açılan seramik, halı dokuma, tekstil, ebru ve taş bebek kursları engelli bireyler ve ailelerinden büyük ilgi görüyor. Engelli bireylerin sosyal hayata katılmalarını sağlamak ve el becerilerini geliştirmek amacıyla eğitim veren merkez, şu anda seramik kursu öğrencilerini ağırlıyor. Kurslarda aldıkları eğitimle seramik hamuruna şekil veren engelli bireyler, yaptıkları boyama çalışmalarıyla da hayal dünyalarını seramiklere yansıtıyor. Sanatta da engel tanımayan öğrencilerin elinden çıkan seramikler kurs sonunda açılan sergi ile görücüye çıkıyor. Sergide satışa çıkan el emeği ürünler ile engelli bireyler kazanç da sağlıyor. Büyükşehir Belediyesi, Mersin Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğü ve Toroslar Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile gerçekleştirilen “Mesleki Eğitimle Güçleniyoruz Projesi” kapsamında düzenlenen seramik kursuna katılan engelli bireylere, kurs eğitmenleri tarafından çizim, boyama teknikleri, desen çıkarma, sırlama ve fırınlama eğitimleri veriliyor. Aldıkları eğitimler ile engelli bireyler üreten hale gelerek iş yaşamına katılmalarına katkı sağlanıyor. Kursa yeni başladığını ve kısa sürede çok şey öğrendiklerini söyleyen 36 yaşındaki kursiyer Aslı Demirci, “Yaklaşık bir ay önce başladım ben bu kursa. Birçok eğitim aldık. Boya yaptık. Seramik fırınlama yaptık. Burada günümüz çok güzel geçiyor. Her gün yeni bir şeyler öğreniyoruz" dedi.

Nuran Yazmaz ise bu merkezde sosyalleştikleri ifade ederek, “Daha evvel canımız sıkılıyordu, oturuyorduk bütün gün. Sonra buraya başladık. Burada güzel vakit geçiriyoruz. Seramik boyamayı öğreniyoruz. Bu imkanı bize sunduğu için Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer’e çok teşekkür ederiz" diye konuştu.

Öğretmen Mürsel Yılmaz da kursların engelli bireylerin sosyal hayata katılmaları ve iş hayatına adım atmaları için önemli bir adım olduğunu söyleyerek, “Engelli bireylerimiz hem sosyalleşiyor hem yeteneklerini ortaya çıkarıyor hem de iş hayatına kendilerini hazırlıyor. Burada ahşap boyama, taş bebek, dekoratif ev aksesuarları gibi birçok kursumuz var. Kayıt yaptırmak isteyen engelli bireylerimiz merkezimize başvurabilirler" diye konuştu.