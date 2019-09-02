Mersin’de refüj ve direklerdeki izinsiz tabelalar kaldırılıyor

Mersin Büyükşehir Belediyesince, ana arter ve refüjlerdekiaydınlatma direklerine hukuka ve belediye yönetmeliğine aykırı olarak asılan ilan,reklam ve benzeri materyallerin kaldırılması için çalışma başlatıldığı bildirildi.

Büyükşehir Belediyesi’den yapılan açıklamaya göre, elektrik dağıtım şirketi veilgili firmaların, Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin İlan ve Reklam UygulamaYönetmeliği’nin 6. maddesi 8. bendinde yer alan ’ortak kamu kullanım alanlarındabulunan elektrik direkleri reklam alanı olarak kullanılamaz’ kararını tanımadan,aralarında imzaladıkları sözleşme ile neredeyse her elektrik direğine ilan ve reklamafişleri astıkları belirlendi.

24 bin 959 aydınlatma diğeri için sözleşme yaptılar

Yapılan tespitin ardından Mersin Büyükşehir Belediyesi 1. Hukuk Müşavirliğitarafından başlatılan soruşturma ve inceleme neticesinde, ilanların yönetmeliğeaykırı şekilde kent genelinde 24 bin 959 adet aydınlatma direğine asılması içinelektrik dağıtım şirketi ve ilgili firmalar arasında sözleşme yapıldığı ortaya çıktı.

Yapılan incelemenin ardından uygulanan işlemlerin Mersin Büyükşehir Belediyesiİmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Mimari Estetik Komisyonu kararlarına veBüyükşehir Belediyesi İmar ve Reklam Uygulama Yönetmeliği’nin hükümlerineaçıkça aykırı olduğu belirtildi.

Aydınlatma direklerine asılan reklamlar toplanıyor

Hukuk ve yönetmeliğe aykırı olarak elektrik direklerine asılan ve kent estetiğindeçirkin bir görüntü oluşturan ilan ve reklam afişleri için, aydınlatma direklerinin ilanreklam ve tanıtım işlerini ihale eden elektrik dağıtım şirketine ve yüklenici firmalaraihtar gönderilerek, ortak kamu kullanım alanlarındaki elektrik direklerinde yer alanreklam materyallerinin derhal kaldırılması istendi.

7 gün içerisinde kaldırılmayan reklam afişleri için cezai hükümlerin uygulanacağıve yapılan ihtara rağmen gereğinin yerine getirilmemesi halinde BüyükşehirBelediyesi tarafından bu materyallerin kaldırılarak, cezai ve hukuki işlemlere başlanacağı tebliğ edildi.

Belirtilen süre içinde reklamların kaldırılmaması üzerine harekete geçenBüyükşehir Belediyesi ekipleri, aydınlatma direklerine asılan ilan reklam ve tanıtımmateryallerini toplamaya başladı.