Mersin’de park halindeki yolcu minibüsü alev alev yandı Mersin’in Erdemli ilçesinde sokak arasında park halindeki yolcu minibüsü alev alev yandı.

Mersin’in Erdemli ilçesinde sokak arasında park halindeki yolcu minibüsü alev alev yandı. Yangın sonrası minibüs kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre olay, ilçeye bağlı Alata Mahallesi’nde meydana geldi. Sokak arasında park halindeki yolcu minibüsünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa süre içinde minibüs alev topuna döndü. Vatandaşların haber vermesiyle olay yerine giden Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ekipler yangına müdahalede bulundu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın söndürüldü. Ancak yolcu minibüsü kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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