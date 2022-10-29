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Yerel Mersin'de palet fabrikasında korkutan yangın çıktı! Ekiplerin müdahalesi sürüyor
Yerel

Mersin'de palet fabrikasında korkutan yangın çıktı! Ekiplerin müdahalesi sürüyor

Mersin son dakika: Olay, Mersin'in Akdeniz ilçesinde meydana geldi. Bir palet fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Mersin'de yangın son durumu ne: Yangının çevredeki evler ve kömür deposuna sıçramasını önlemek için ilçe belediyeleri arazözlerle, İl Emniyet Müdürlüğü de TOMA ile çalışmalara destek veriyor. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2022-10-29 22:24:00 - 2022-10-29 23:21:07
Mersin'de palet fabrikasında korkutan yangın çıktı! Ekiplerin müdahalesi sürüyor

Mersin'de palet fabrikasında korkutan yangın

Son dakika: Mersin’de büyük bir yangın çıktı! Mersin'in Akdeniz ilçesi Çilek Mahallesi'ndeki bir palet fabrikasında akşam saatlerinde Yangın çıktı. Henüz çıkış nedeni bilinmeyen yangına, Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri müdahale etti. Saatler süren çalışmaya rağmen işletmedeki yanıcı maddelerden dolayı yangın kontrol altına alınamazken, söndürme çalışmalarına Emniyet Müdürlüğüne bağlı TOMA araçları da destek verdi.

Yoğun alevlerin yükseldiği palet fabrikasındaki yangının, yakındaki kömür deposuna sıçramaması için ekipler yoğun çaba sarf ederken, Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan ile Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak ve İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan da bölgeye giderek söndürme çalışmalarını yakından takip etti. Yangın bölgesindeki ekiplerin söndürme çalışmaları sürüyor.

Mersinde palet fabrikasında korkutan korkutan yangın

 Mersin yangın son durumu nedir?

İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Çilek Mahallesi Nerede Haritası için TIKLAYINIZ

Çilek Mahallesi Mersin ilinde yer almakta olup, Karaduvar semtinde bulunan Çilek Mahallesi Akdeniz ilçesine bağlıdır. Çilek Mahallesi haritası konumu ise 36° 50' 5.8884'' Kuzey ve 34° 40' 13.5984'' Doğu gps koordinatlarıdır. Çilek Mahallesi bağlı olduğu Akdeniz ilçe merkezine 4 kilometre mesafe uzaklıktadır.

Mersin'in ilçeleri

Merkezdeki ilçeleri Akdeniz, Mezitli, Yenişehir, Toroslar; diğer ilçeleri ise Anamur, Aydıncık, Bozyazı, Silifke, Tarsus, Çamlıyayla, Erdemli, Gülnar ve Mut'tur. Toplam on üç ilçesi bulunmaktadır.

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