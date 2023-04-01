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Yerel Mersin'de özelleştirme kapsamındaki taşınmazın satışı onaylandı
Yerel

Mersin'de özelleştirme kapsamındaki taşınmazın satışı onaylandı

Yeniakit Publisher
2023-04-01 09:03:00 -
Mersin'de özelleştirme kapsamındaki taşınmazın satışı onaylandı

Özelleştirme kapsamında bulunan Mersin'deki taşınmazın satışı onaylandı.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığının konuya ilişkin tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, özelleştirme kapsam ve programında bulunan, mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı Mersin'in Tarsus ilçesi İncirlikuyu Mahallesi'nde bulunan taşınmazın, 7 milyon 500 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren Artı Donanım Teknolojik Ürünleri ve Servis Hizmetleri İnşaat İthalat İhracat Sanayi Ticaret Limited Şirketine ihale şartnamesi çerçevesinde satışına onay verildi.

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