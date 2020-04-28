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Aktüel

Mersin'de öğretmenlerden klipli "evde kal" mesajı

2020-04-28 16:24:16 -
Mersin'de öğretmenlerden klipli "evde kal" mesajı

MERSİN (AA) - Mersin'de öğretmenler, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı vatandaşlara evlerinde kalmaları çağrısında bulunarak "Evde kal Mersin" ismini verdikleri klip hazırladı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünün desteğiyle 7 öğretmen evlerinde cep telefonlarıyla çektikleri görüntüleri müzik eşliğinde birleştirerek, klip haline getirdi.

Şehrin farklı tarihi ve turistik yerlerinden görüntülerinin de yer aldığı klipte öğretmenler, evde kalmanın önemi ve evde zamanın nasıl değerlendirilebileceği ilgili mesajlar verdi.

Hazırlanan ve sosyal medyada paylaşılan klip büyük beğeni topladı.

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