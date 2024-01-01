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Yerel Mersin'de korkutan görüntü! Ölüsü kıyıya vurdu
Yerel

Mersin'de korkutan görüntü! Ölüsü kıyıya vurdu

Yeniakit Publisher
2024-01-01 19:28:00 -
Mersin'de korkutan görüntü! Ölüsü kıyıya vurdu

Mersin'in Akdeniz ilçesinde altı solungaçlı köpek balığı kıyıya vurdu.

Mersin Uluslararası Limanı yakınlarında yürüyüş yapan vatandaşlar, kıyıda köpek balığı görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen ekipler, halk arasında "boz camgöz" olarak da bilinen altı solungaçlı köpek balığının öldüğünü belirledi.

Mersin Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi İşleme Teknolojisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Deniz Ayas da bölgeye giderek köpek balığı üzerinde inceleme yaptı.

Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesince vinç yardımıyla denizden çıkarılan köpek balığının gömüleceği öğrenildi.

"Dip trolüyle yakalandığını düşünüyoruz"

Prof. Dr. Deniz Ayas, AA muhabirine, dişi köpek balığının 4,1 metre boyunda ve 400 kilogram ağırlığında olduğunu söyledi.
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Altı solungaçlı köpek balıklarının derin deniz türlerinden olduğunu belirten Ayas, "Bu tür için en büyük tehdit maalesef balıkçılık faaliyetleri. Tesadüfi ya da hedef dışı av olarak dip trolüyle yakalandığını düşünüyoruz. 2 bin 500 metre derinliğe kadar dağılımı olan bir tür. Diğer köpekbalıkları, vatozlar, kemikli balıklar, kalamarlar, yengeçler, karidesler gibi çok geniş bir besin tipi aralığına sahip." diye konuştu.

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