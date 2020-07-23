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Aktüel

Mersin'de kamyonetle otomobil çarpıştı 6 kişi yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-07-23 22:35:05 -
Mersin'de kamyonetle otomobil çarpıştı 6 kişi yaralandı

MERSİN (AA) - Mersin’in Tarsus ilçesinde kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırıldı.

Selçuk Doğan idaresindeki 33 PAZ 25 plakalı otomobil, Tarsus-Ankara karayolu Çöplü Mahallesi mevkisinde Lokman Aksu yönetimindeki 33 NZ 783 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Kazada sürücüler ile kamyonetteki bir inşaat firmasının 4 çalışanı yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri yaralıları, Tarsus Devlet Hastanesine kaldırdı.


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