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Mersin'de kaçakçılara ağır darbe!

Mersin'de düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 6 ton akaryakıt, 9 bin 520 makaron ve 4 bin 225 paket sigara ele geçirildi.

26 Temmuz 2018 Perşembe 11:14
Mersin'de kaçakçılara ağır darbe!

Mersin'de Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Akdeniz ilçesinde faaliyet gösteren bir oto yıkamacıda kaçak akaryakıt bulundurulduğu bilgisine ulaştı.

Oto yıkamacıya düzenlenen operasyonda, 6 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi. Ekipler tarafından gözaltına alınan iş yeri sahibi A.M.G., sevk edildiği mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan ekiplerin merkez Mezitli ilçesinde D.A.'nın tekel büfesi ve evinde yaptığı aramada, 9 bin 520 içi doldurulmuş makaron ve 2 bin 395 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki ifadesinin ardından salıverildi.

Gündoğdu Mahallesi'nde bin 830 paket gümrük kaçağı sigara ele geçiren ekipler, şüpheliler H.M. ve T.K.'yi gözaltına aldı.

 

Haber Tarihi: 26 Temmuz 2018 Perşembe 11:14
  1. Gündoğdu
  2. Mersin
  3. Akdeniz
  4. Mezitli

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