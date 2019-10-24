Mersin'de kaçak kazı operasyonu: 4 gözaltı Gerçekleştirilen operasyonda 4 zanlı gözaltına alındı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde kaçak kazı yapan 4 şüpheli gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Kaleburcu Sülük mevkisinde kaçak kazı yapıldığı ihbarı aldı. Adrese operasyon düzenleyen ekipler, 4 şüpheliyi kazı yaparken suçüstü yakaladı. Bölgede inceleme yapan ekipler, şüphelilerin 12 metre uzunluğunda tünel kazdığını tespit etti. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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