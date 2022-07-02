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Yerel Mersin'de feci kaza: 4 kişi hayatını kaybetti
Yerel

Mersin'de feci kaza: 4 kişi hayatını kaybetti

Mersin'in Mut ilçesinde nakliye işi yapan bir kamyon, daha önce bir çok kaza meydana geldiği için ölüm virajı olarak anılan bölgede şarampole yuvarlandı. Kazada 4 kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-07-02 08:33:00 -
Mersin'de feci kaza: 4 kişi hayatını kaybetti

Kaza, Mut-Karaman karayolunun 5. kilometresinde Yapın Mahallesi yakınlarında ölüm virajı olarak anılan bölgede meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Karaman istikametinden Mersin istikametine seyir halinde olan Mehmet T. idaresindeki 33 B 4458 plakalı evden eve eşya taşımacılığı yapılan kamyonun sürücüsü, virajda yoldan çıkarak karşı şeritten şarampole savruldu.

Kazada araçta bulunanlardan 3 kişi olay yerinde, bir kişi ise ilçe devlet hastanesinden Mersin'e ambulansla sevk edilirken yolda yaşamını yitirdi.

Olay yerinde jandarma ekipleri tarafından yapılan incelemenin ardından yaşamını yitirenlerin cansız bedeni de morga götürüldü.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

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