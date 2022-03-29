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Yerel Mersin'de denize düşen kediyi balıkçılar kurtardı
Yerel

Mersin'de denize düşen kediyi balıkçılar kurtardı

Mersin'in Erdemli ilçesinde denize düşen kedi, balıkçılar tarafından kurtarıldı.

Yeniakit Publisher
2022-03-29 13:29:00 -
Mersin'de denize düşen kediyi balıkçılar kurtardı

Erdemli Balık Barınağı'nda ağ temizleme ve tamir işi yapan balıkçılar, bir kedinin denize düştüğünü gördü.

Balıkçılar, kediyi balık kepçesiyle denizden çıkardı.

Erdemli Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Yalçın Sakın, gazetecilere, ağları tamir ettikleri sırada bölgede birbiriyle oynayan iki kediden birinin denize düştüğünü gördüklerini belirterek, "Kediyi balık kepçesiyle denizden çıkardım. Çok korkmuştu. İyi ki buradaydık. Hayatını kurtarmış olduk." dedi.

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