Mersin'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Havadan ve karadan müdahaleyle yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor
MERSİN (AA) - Mersin'in Silifke ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.
Çadırlı Mahallesi Gelin Suyu mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
İhbar üzerine Silifke Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 40 orman işçisi, 5 arazöz ve bir helikopter bölgeye yönlendirildi.
Havadan ve karadan müdahale edilen yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.