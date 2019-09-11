0553 313 94 23

Mersin’de briç turnuvası sona erdi

Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Briç Federasyonu tarafından düzenlenen 35.

11 Eylül 2019 Çarşamba 11:42
Mersin’de briç turnuvası sona erdi

Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Briç Federasyonu tarafından düzenlenen 35. Uluslararası Mersin Briç Turnuvası sona erdi.


Macit Özcan Spor Tesisleri’nde gerçekleşen ve 5 gün devam eden turnuvada dereceye giren briççilere ödülleri, Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Hasan Gökbel’in de katıldığı törenle verildi. Bu yıl 35.’si gerçekleşen turnuvaya, Mersin’den 100 kişi, il dışından 250 kişi, Romanya, Danimarka ve Bulgaristan’dan 5 kişi olmak üzere toplam 355 briç oyuncusu katıldı. 25 yaş altı yaklaşık 30 sporcunun da katıldığı turnuvada, senyör, genç, kadın, karışık ve patton kategorilerinde dereceye giren sporculara ödülleri ve kupaları takdim edildi. Kupa töreninde konuşan Hasan Gökbel, bu yıl 35.’si gerçekleşen briç turnuvasında, yaklaşık 355 briç oyuncusunu konuk etmekten büyük mutluluk duyduklarını belirterek, “Başkanımız Vahap Seçer, sizlere sevgi ve selamlarını gönderdi. Bizler de Başkanımızın verdiği talimat doğrultusunda, kentimizde ulusal ve uluslararası bu tür organizasyonlara destek vermeye devam edeceğiz" dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 11:42
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Karatay Belediyesinden 90 bin vatandaşa aşevi hizmeti
    1. Karatay Belediyesinden 90 bin..
    2. İstanbul Havalimanı’nda 355 metre..
    3. Şanlıurfa'da kanalda kaybolan gencin..
    4. GRAFİKLİ- Doğaseverlerin gözdesi 9..
    5. Türkiye'nin en büyük ara buluculuk..
    6. İİT, Netanyahu'nun "ilhak"..
    7. "Teröre destek veren siyasi parti..
    8. Sahte MİT'çiye gözaltı
    9. Su ve gübre kullanmadan kıraç toprakta..
    10. Kadir İnanır ve Yılmaz Erdoğan'a..
    11. Anne ve oğlunu öldüren zanlı yakalandı
    12. HDP'li belediye durdurdu, kayyım..
    13. Karamanlı çiftçiye lavantanın..
    14. İstanbul polisinden tarihi Sultanahmet..
    15. Mogan Gölü çevresinde kaçak yapı..
    16. Dudak uçuklatan rakam! iPhone 11..
    17. Kadın cinayetlerine dikkat çekmek için..
    18. Yer işgallerine ceza yağdı
    19. Yeşilboğaz: "Kadın cinayetlerinin iyi..
    20. Mogan Gölü’nde kaçak yapılar yıkıldı
    21. Bursa'da üvey anne katiline müebbet..
    22. Gölbaşı Belediyesi’nden Aşure etkinliği
    23. Hong Konglu fuar devi Türk firmaları..
    24. Başkan Çiftçi, sanayi ziyaretlerini..
    25. Kadıoğlu: “Başka illere giden..
    26. Uluslararası İnsan Hakları Derneğinden..
    27. Amasya Ülkü Ocaklarından gençlere çağrı
    28. Gaziler onuruna ADD Başkanı Onur yemek..
    29. “Katılım bankalarının aktif büyüklüğü..
    30. Nefes borusuna yemek kaçan üç aylık..
    İmamoğlu'na bir şok daha! Mahkeme "dur" dedi
    İmamoğlu'na bir şok daha! Mahkeme "dur" dedi
    Mahkemeden Selahattin Demirtaş için flaş karar
    Mahkemeden Selahattin Demirtaş için flaş karar
    'Simit atma töreni' adı altındaki skandal görüntülere inceleme başlatıldı!
    'Simit atma töreni' adı altındaki skandal görüntülere inceleme başlatıldı!
    Parti için tarih veren Babacan açık konuştu! "Ahmet beyi severiz, ancak..."
    Parti için tarih veren Babacan açık konuştu! "Ahmet beyi severiz, ancak..."
    Türkiye için korkutan uyarı: Daha da artacak
    Türkiye için korkutan uyarı: Daha da artacak

    Günün Karikatürü

    11 Eylül 2019
    AK Parti'den Bülent Arınç'ın Ahmet Türk açıklamalarına cevap: Hiçbir adam uyduruk gerekçelerle...
    AK Parti'den Bülent Arınç'ın Ahmet Türk açıklamalarına cevap: Hiçbir adam uyduruk gerekçelerle...
    İhracı istenen Başçı: Ben bu suçları işlemeye devam edeceğim
    İhracı istenen Başçı: Ben bu suçları işlemeye devam edeceğim