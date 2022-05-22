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Yerel Mersin'de apartman dairesinde çıkan yangında bir köpek telef oldu
Yerel

Mersin'de apartman dairesinde çıkan yangında bir köpek telef oldu

Mersin'in Toroslar ilçesinde apartman dairesinde çıkan yangında bir köpek telef oldu.

Yeniakit Publisher
2022-05-22 11:12:00 -
Mersin'de apartman dairesinde çıkan yangında bir köpek telef oldu

Kuvay-i Milliye Caddesi üzerindeki 6 katlı apartmanın 4'üncü katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanı fark eden ev sahiplerinin dışarı çıktığı sırada "Tarçın" adlı köpek, bulunduğu odada mahsur kaldı.

İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü.

Yangın nedeniyle hasar gören evde mahsur kalan köpeğin telef olduğu belirlendi.

Durumu öğrenen ev sahipleri, köpeklerini kaybetmenin üzüntüsünü yaşadı.

Yangın nedeniyle trafiğe kapanan caddenin tek şeridi, bölgedeki çalışmaların ardından yeniden ulaşıma açıldı.

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