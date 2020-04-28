  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Mersin'de açık alanda ilk karpuz hasadı yapıldı

2020-04-28 14:59:15 -
Mersin'de açık alanda ilk karpuz hasadı yapıldı

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde açık alanda ilk karpuz hasadı başladı.

Tarsus Ziraat Odası Başkanı Veyis Avcı, Kulak Mahallesi'nde üretici Necati Şen'in tarlasında düzenlenen hasat etkinliğine katıldı.

Avcı, açık alandaki ilk karpuz hasadına başlamaktan dolayı mutlu olduklarını belirterek, sezonun bereketli geçmesi dileğinde bulundu.

İlçede bu yıl 25 bin dekar alanda karpuz ekiminin yapıldığını anlatan Avcı, "Bu yıl iyi bir sezon geçireceğimize inanıyorum. İthal ürün gelmediği için, yurt içinde talebin artacağını umut ediyoruz. Hasadın ramazan ayına da denk gelmesinden dolayı bereketli bir sezon yaşayacağımızı umut ediyoruz." diye konuştu.

Üretici Şen ise bu sezon rekoltenin yüksek olduğunu ve emeklerinin karşılığını alacaklarına inandığını belirtti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Renault Symbol
Satılık 2016 model Renault Symbol

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı