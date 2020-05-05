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Aktüel

Mersin'de 6 yaşındaki çocuktan Milli Dayanışma Kampanyası'na destek

Yeniakit Publisher
2020-05-05 20:25:57 -
Mersin'de 6 yaşındaki çocuktan Milli Dayanışma Kampanyası'na destek

MERSİN (AA) - Mersin'in Mezitli ilçesinde yaşayan 6 yaşındaki Yavuz Selim Elbir, kumbarasında biriktirdiği 210 lirayı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'nı duyan Yavuz Selim, annesine biriktirdiği parayı bağışlamak istediğini söyledi.

Annesiyle birlikte İlçe Emniyet Müdürlüğü Tece Şehit Fırat Palamut Polis Merkezi Amirliğine giden Yavuz Selim, 210 lirayı polislere teslim etti.

Ekipler, aldıkları parayı kampanya hesabına yatırarak, dekontunu aileye verdi.

Polis ekipleri, duyarlılığından dolayı Yavuz Selim Elbir ve annesine teşekkür etti.

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