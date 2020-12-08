  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Mersin'de 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı
Aktüel

Mersin'de 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-12-08 15:21:39 -
Mersin'de 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

MERSİN (AA) - Mersin'in Silifke ilçesinde hırsızlık iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte yazlık evlerde meydana gelen hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, eşkalini belirlediği 2 zanlıyı saklandıkları adreste gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Zanlıların adreslerinde, çalıntı olduğu belirlenen 6 televizyon ile 80 litre zeytinyağı bulundu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İsrail'in eski uzay güvenlik programı şefi: Uzaylılar var, gizli kalmak için ABD ile anlaştılar
Dünya

İsrail'in eski uzay güvenlik programı şefi: Uzaylılar var, gizli kalmak için ABD ile anlaştılar

İsrail'in uzay güvenlik programının eski şefi Hayim Eşed, uzaylıların var olduğunu fakat insanlık onları kabul etmeye hazır oluncaya kadar D..
Kılıçdaroğlu'nun aday çıkışı sonrası anket paylaşıldı! Bakın kaçıncı sırada yer aldı
Gündem

Kılıçdaroğlu'nun aday çıkışı sonrası anket paylaşıldı! Bakın kaçıncı sırada yer aldı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bütçe konuşmasında AK Parti'li Milletvekillerinin ''Aday olacak mısınız? ..
Libya'da gizli mektup ortaya çıktı! Bin 200 kişi bölgeye geliyor
Dünya

Libya'da gizli mektup ortaya çıktı! Bin 200 kişi bölgeye geliyor

Libya'da darbeci Hafter yeni bir saldırıya hazırlanıyor. Darbeci güçlerin BAE'den destek talebi üzerine Sudanlı bin 200 milisin bölgeye gönd..
Satılık 2018 model Fiat Fiorino
Satılık 2018 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay