Mersin'de 1 milyon adet ele geçirildi

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerin sigara kaçakçılığı ve sahte alkole yönelik yaptığı çalışmalarda Tarsus ve Çamlıyayla'da 3 şüpheli belirlendi. Bunun üzerine tespit edilen şahısların adreslerine operasyon düzenlendi. Ekipler 3 şüpheliyi gözaltına alırken, adreslerinde yaptığı aramalarda 1 milyon adet boş makaron, 7 bin 500 adet satışa hazır hale getirilmiş dolu makaron ile 70 litre etil alkol ele geçirdi.

Gözaltına alınan şahıslar işlemleri yapılmak üzere jandarmaya götürüldü.