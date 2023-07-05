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Yerel Mersin'de 1 milyon adet ele geçirildi
Yerel

Mersin'de 1 milyon adet ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2023-07-05 09:47:00 -
Mersin'de 1 milyon adet ele geçirildi

Mersin'de jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonda 1 milyon adet boş makaron, 7 bin 500 adet satışa hazır dolu makaron ile 70 litre etil alkol ele geçirdi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerin sigara kaçakçılığı ve sahte alkole yönelik yaptığı çalışmalarda Tarsus ve Çamlıyayla'da 3 şüpheli belirlendi. Bunun üzerine tespit edilen şahısların adreslerine operasyon düzenlendi. Ekipler 3 şüpheliyi gözaltına alırken, adreslerinde yaptığı aramalarda 1 milyon adet boş makaron, 7 bin 500 adet satışa hazır hale getirilmiş dolu makaron ile 70 litre etil alkol ele geçirdi.

Gözaltına alınan şahıslar işlemleri yapılmak üzere jandarmaya götürüldü.

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