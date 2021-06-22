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Ekonomi Mersin Üniversitesi 20 öğretim üyesi alacak
Ekonomi

Mersin Üniversitesi 20 öğretim üyesi alacak

Mersin Üniversitesi duyurduğu birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 23. 24. ve 26. maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği uyarınca öğretim üyeleri alacak.

Yeniakit Publisher
2021-06-22 14:17:00 -
Mersin Üniversitesi 20 öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Başvurular 2547 sayılı Yükseköğretim Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ile Mersin Üniversitesi Akademik  Yükseltilme  ve  Atanma  Ölçütleri  (2018)  (Bakınız: http://www.mersin.edu.tr/universitemiz/2018-akademik-yukseltilme-ve-atanma-olcutleri)  ve Mersin Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri (2021) (Bakınız: http://www.mersin.edu.tr/universitemiz/2021-ogretim-uyeligine- yukseltilme-ve-atanma-olcutleri)’ne göre değerlendirilecektir.

- Profesör ve Doçent kadrosu daimi statüdedir.

- Yabancı ülkelerden alınan Lisans ve Yüksek Lisans diplomalarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylanmış olması gereklidir.

- Yabancı ülkelerden alınan Doktora diplomalarının ve doçentlik/profesörlük unvanlarının Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gereklidir.

- İlanda yer alan unvanlar için istenen Üniversitemiz Ölçütleri’nde belirtilen yabancı dil başvuru koşuluna ilişkin  YÖKDİL, YDS, KPDS, ÜDS ve Üniversitelerarası Kurulca atama yapılacağı dönem bu sınavlara eşdeğerliği kabul edilen yabancı dil sınavlarına ait yabancı dil belgeleri veya ÖSYM tarafından yayımlanan güncel  eş  değerlik duyurusunda  belirtilen diğer  yabancı  dil  belgeleri  geçerli  olacaktır.  (Belge  üzerindeki  geçerlilik tarihi  varsa  bu tarih esas alınacaktır.) (Üniversitelerarası Kurul’un 10.02.2016 tarihli toplantısında alınan karar gereği TOEFL Yabancı Dil Belgelerinin geçerlilik süresi iki yıldır.)

Başvurular 22.06.2021 tarihinden itibaren 15 gün süre ile Profesör ve Doçent kadrosu için Personel Daire Başkanlığına, Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için ise ilgili Fakülte Dekanlıklarına ve Yüksekokul Müdürlüklerine şahsen veya posta ile başvurulması gerekmektedir.

Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ

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