0553 313 94 23

Mersin Orman Bölge Müdürlüğünde Akduman dönemi başladı

MERSİN (İHA) – Mersin Orman Bölge müdürlüğünde devir teslim töreni yapıldı.

12 Eylül 2019 Perşembe 11:23
Mersin Orman Bölge Müdürlüğünde Akduman dönemi başladı

MERSİN (İHA) – Mersin Orman Bölge müdürlüğünde devir teslim töreni yapıldı. Isparta Orman Bölge Müdürü iken Mersin Orman Bölge Müdürü olarak görevlendirilen Kenan Akduman, Adana Orman Bölge Müdürü olarak atanan Mahmut Yılmaz’dan görevi devralarak yeni görevine başladı.


Mersin’de daha önce de görev yapan 51 yaşındaki Bitlis doğumlu Kenan Akduman, 1990 yılında İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümünden mezunu oldu. Yüksek lisansını, aynı fakültenin Fen Bilimleri Enstitüsünde ‘Orman Entomoloji ve Koruma’ konusunda yapan Akduman, 1992 yılında Mersin Orman İşletme Müdürlüğünde mühendis olarak göreve başladı. Evli ve üç çocuk babası Akduman, sırasıyla Bitlis Tatvan Orman İşletme Şefi, Beyşehir Orman İşletme Şefi, Mersin Fındıkpınarı Orman İşletme Şefi, İnegöl Orman İşletme Müdür Yardımcısı, Erdemli Orman İşletme Müdürü, Trabzon Orman Bölge Müdür Yardımcısı ve Isparta Orman Bölge Müdürü görevlerinde bulundu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 11:23
  1. bilim

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    SOCAR Türkiye’de üst düzey atama
    1. SOCAR Türkiye’de üst düzey atama
    2. Endonezya'nın ilham figürü: Baharuddin..
    3. Girne patlama sonrası görüntülendi
    4. Başkan Soyer’den sinema sektörüne iki..
    5. "Institut du Bosphore 10. Yıllık..
    6. Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "81..
    7. Galatasaray HDI Sigorta'da hazırlıklar..
    8. Didim’de 41 düzensiz göçmen yakalandı
    9. Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak..
    10. İŞKUR öğretmen alımı 2019! İşte,..
    11. Genç cimnastikçilerin hedefi 2020 Tokyo
    12. Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, 6,7..
    13. Gazeteci Ahmet Hakan'ın eski şoförünün..
    14. Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi..
    15. ’Kazandıran’ kampanya
    16. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat..
    17. Boğaziçi Film Festivali'ne doğru
    18. Siirt’te ağaçtan düşen şahıs yaralandı
    19. GRAFİKLİ - Netanyahu’nun Batı..
    20. Halk ekmeğe zam mı geldi? İstanbul’da..
    21. İdlib’deki yıkım görüntülendi
    22. Başkan Kavuş: “Meram’ı makamdan değil,..
    23. Türk ve İngiliz savunma sanayii..
    24. Ekrem İmamoğlu cephesinden Muharrem..
    25. Balıkesir'de hastanedeki hastaların..
    26. Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "25..
    27. ’Yalın 6 Sigma’yı hayata geçiren ’ilk..
    28. Simav Belediyesi’ne 21 işçi alımı
    29. Konya’da FETÖ operasyonu: 13 gözaltı..
    30. Adıyaman inanç turizminden de pay..
    AK Partili isimden Selahattin Demirtaş açıklaması: Tahliyesi iyi oldu
    AK Partili isimden Selahattin Demirtaş açıklaması: Tahliyesi iyi oldu
    Ahmet Davutoğlu'nun ekibi belli oldu! İşte yeni partiye katılan 26 isim...
    Ahmet Davutoğlu'nun ekibi belli oldu! İşte yeni partiye katılan 26 isim...
    Ailesi HDP önünde eylem yapıyordu! MOBESE kayıtları ortaya çıktı
    Ailesi HDP önünde eylem yapıyordu! MOBESE kayıtları ortaya çıktı
    Nihat Genç’ten Soner Yalçın ve Ekrem İmamoğlu'na yeni salvolar: İki yüzlü...
    Nihat Genç’ten Soner Yalçın ve Ekrem İmamoğlu'na yeni salvolar: İki yüzlü...
    Bülent Arınç'tan Ahmet Türk eleştirilerine cevap
    Bülent Arınç'tan Ahmet Türk eleştirilerine cevap

    Günün Karikatürü

    12 Eylül 2019
    Muharrem İnce 'Birileri düğmeye bastı’ dedi ve ekledi: Hata yaptım
    Muharrem İnce 'Birileri düğmeye bastı’ dedi ve ekledi: Hata yaptım
    İkisinin de oy potansiyeli merak ediliyordu! Babacan ve Davutoğlu seçim anketinde çakıldı
    İkisinin de oy potansiyeli merak ediliyordu! Babacan ve Davutoğlu seçim anketinde çakıldı