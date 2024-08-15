  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Beyaz Saray'dan Gazze ve Hamas açıklaması: Yarın önemli bir gün olacak

Gürcistan Türkiye'ye karşı hamlesinde maalesef başarılı oldu! İşte bu kötü haber

Kassam iğne deliğinden füze geçirip siyonistleri perişan etti

Elon Musk bile yapamamıştı! Selçuk Bayraktar'dan Türkiye'yi sallayacak Hyperloop teknolojisi çıkışı

Katil İsrail'den Lübnan'a hava saldırısı

Ünlü yağ devi o ilimizden peş peşe arazi toplamaya başladı! Arazilerde yapacakları iş herkesi şaşırttı

Bakan Güler'den F-16 görüşmesi açıklaması

THY'den bilet dileniyorlardı! Dünyanın en zengin voleybolcuları listesinde 2 Türk bulunuyor

Yunanistan Genelkurmayından Türk askerine kahpelik! Bayrağımızı böyle kırptılar

'Türkler soykırım yaptı' diyen Fransız dernekten Ekrem'e plaket
Yerel Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden tepki çeken karar!
Yerel

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden tepki çeken karar!

Yeniakit Publisher
2024-08-15 11:03:00 -
Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden tepki çeken karar!

Mersin Büyükşehir Belediyesi Belediyesi'nin 46 çocuğun Kur'an-ı Kerim öğrendiği kurs binasının tahsisini belediye meclisi kararıyla 3 yıl erken sonlandırması büyük tepki çekti. Tarsus İlçe Müftüsü Murat Akçay, 'Diyanet İşleri Başkanlığımıza konuya ilişkin yazı gönderdik ve bu duruma karşı hukuki süreç başlattık.' dedi.

Mersin'de Tarsus İlçe Müftüsü Murat Akçay, 46 çocuğun Kur'an-ı Kerim öğrendiği kurs binasının tahsisinin belediye meclisi kararıyla 3 yıl erken sonlandırılmasının vatandaşları üzdüğünü belirtti.

Akçay, AA muhabirine, Tarsus ilçesi Ötüken Vadi Parkı'ndaki tek katlı binanın, 2017'de Mersin Büyükşehir Belediyesince 10 yıllığına İlçe Müftülüğüne tahsis edildiğini söyledi.

Büyükşehir Belediye Meclisi'nin temmuzdaki birleşiminde oy çokluğuyla tahsisin 3 yıl erken sonlandırılması kararı alındığını dile getiren Akçay, "Diyanet İşleri Başkanlığımıza konuya ilişkin yazı gönderdik ve bu duruma karşı hukuki süreç başlattık." dedi.

Akçay, 2 öğreticinin olduğu kursta 46 çocuğa eğitim verildiğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Vatandaşı Kur'an-ı Kerim kursuna teveccühü çok yüksek. Buranın tahsisinin iptali kararını duyan vatandaşlar, veliler çok üzüldü. 10 yıllık sürenin dolmamasından dolayı tahsisin devam etmesinden yanayız."
ÖNE ÇIKAN VİDEO

- "MAHKEME SÜRECİ DEVAM EDİYOR"

Binanın yer aldığı bölgede kurs ihtiyacı olduğunu anlatan İlçe Müftüsü Akçay, şunları kaydetti:

"Burada çocuklar yalnızca Kur'an-ı Kerim'i değil milli ve manevi değerlerini, geçmişini, geleceğini öğreniyor. Dolayısıyla vatanımızın, milletimizin bu evlatlarımıza ihtiyacı var. Kararı üzüntüyle karşıladık. En azından protokol gereği önümüzdeki 3 yıllık sürenin beklenmesinin uygun olacağını düşünüyoruz. Kararın gözden geçirilmesi, tekrar düşünülmesi güzel olur. Talebimiz, buradaki eğitimin aksamadan devam etmesi. Hukuk müşavirliğimiz ilgili mahkemeye yürütmenin durdurulması için talepte bulundu. Mahkeme süreci devam ediyor."

Akçay, yargı süreci sürdüğü için kursun devam ettiğini sözlerine ekledi.

Belediye meclisi kararında, yapılacak yeni rekreasyon proje çalışmaları kapsamında parktaki binanın belediye hizmetlerinde kullanılmasına ihtiyaç duyulduğu savunulmuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23