Mersin Büyükşehir Belediyesi’nden satılık helikopter

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre helikopterin satış ihalesi 16.02.2022 tarih ve saat 14:00’de Mersin Büyükşehir Belediyesi Taş Bina Zemin Kat Toplantı Salonu Çankaya Mah. Atatürk Cad. No:19 Akdeniz/MERSİN adresinde gerçekleştirilecek.

44.400,00 $ (USD) (KırkDörtBinDörtYüzAmerikanDoları) miktarın ihale saati itibariyle en son resmi gazetede yayınlanan Gösterge Niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kurları ABD Doları Döviz Satış Kuru karşılığı Türk Lirası tutarında geçici teminat verecek. Geçici teminatın ihale günü öncesinde yatırılması halinde; ihale saati itibariyle en son resmi gazetede yayınlanan Gösterge Niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kurları ABD Doları Döviz Satış Kurunda farklılıktan dolayı % 3 geçici teminatın altında kalması durumunda eksik olan miktar ayrıca teminat olarak yatırılacak. Aynı husus teminat olarak kabul edilecek diğer değerler içinde geçerli olacak.

İhale dökümanı Ulaşım Dairesi Başkanlığı / Palmiye Mah. 1219 Sok. S.Bilgen Apt. No:9 Yenişehir/MERSİN adresinden 2.500,00-TL (İkiBinBeşYüzTürkLirası) satın alınabilir ya da aynı yerde ücretsiz görülebilir.

İhale öncesi istekliler, İdare’den onay alınmasına müteakip Helikopteri bulunduğu yer olan Ankara Esenboğa Genel Havacılık Terminali’nde mesai saatleri içerisinde ziyaret ederek görsel olarak hangar yetkilisi gözetiminde verilen izin kapsamında yerde inceleyerek muayene edebilirler. Ayrıca istekliler İdare’den onay alınmasına müteakip hava aracına ait belgeleri temin ederek inceleyebilecektir. İstekliler bu süreden sonra yapılan ayıp ve benzeri iddialarda, ayrıca bedel indirimi gibi taleplerde İdareden talepte bulunamazlar.

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