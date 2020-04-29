Mersin Büyükşehir Belediyesi, 70 bin gıda paketi dağıttı

Mersin Büyükşehir Belediyesince, korona virüs salgını sürecinde 13 ilçede ihtiyaç sahibi vatandaşlara 70 bin gıda kolisi ulaştırıldığı bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, korona virüs salgınının Türkiye’de de etkisini göstermeye başladığı ilk günlerde, 0324 533 37 21 numaralı kriz merkezi hayata geçirilerek vatandaşlardan gelen talepler karşılanmaya başlandı. Başta vatandaşların salgınla ilgili bilgilendirildiği kriz merkezine kısa süre içerisinde sürecin ekonomik etkilerine maruz kalan birçok kişi ulaştı. Kriz merkezi’ne ulaşan talepler doğrultusunda 165 bin koliyle gıda seferberliği başlatan Büyükşehir Belediyesi, 13 ilçenin tamamında çalışmalarını sürdürüyor. Günden güne artan talepler karşısında 70 bin gıda kolisi dağıtımıyla yüzde 40 oranında vatandaşın talebine karşılık veren Büyükşehir Belediyesi, yüzde 60’lık kesimin talebini karşılamak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Serdal Gökayaz, yüzde 60’lık kısmın isim ve adreslerinin mevcut olduğunu belirterek, “Gıda kolisiyle ilgili talepler gelmeye devam ediyor. Vatandaşlarımız, kriz merkezimize başvurarak bu haktan yararlanabiliyor. Geldiğimiz noktada, sahadan aldığımız veriler doğrultusunda, tüm başvuruların yaklaşık yüzde 40’ını karşılamış durumdayız. Fakat bununla beraber dağıtacağımız daha yüzde 60’lık bir dilim var. Temin ve dağıtım noktalarında hızlı bir şekilde çalışmalar yürütüyoruz. Yüzde 60’lık kesim, kayıtlarını yaptırmış olan vatandaşlarımız. Dağıtımı 13 ilçenin tamamında aynı anda olacak şekilde planladık” dedi.

Aşhaneden 8 bin kişiye her gün sıcak yemek

Büyükşehir Belediyesinin aşhanesinde pişen yemeğin özellikle yaş almış vatandaşlara ulaştığını belirten Gökayaz, salgın başlamadan önce aralarında 65 yaş üstü vatandaşların da bulunduğu 770 kişiye ücretsiz yemek gönderdiklerini söyledi. Gökayaz, “Biz, salgının Türkiye’de de görüldüğü ilk andan, özellikle de 65 yaş üstü vatandaşlarımıza sokağa çıkma yasağının geldiği ilk andan itibaren aşhanemizdeki yemek hizmetini, bu vatandaşlarımıza ulaştırmak için bir çalışma yürüttük. Şu anda sayı 8 bine dayanmış durumda. Mersin’deki aşhanemize ek olarak Tarsus’ta da bir aşhanemizi hizmete sunmuş bulunmaktayız” ifadelerini kullandı.

Bebek sahibi ailelerin de sürecin ekonomik etkisi altında kaldığını ifade eden Gökayaz, “El bebek gül bebek’ adını taşıyan bir proje başlattıklarını hatırlattı. Şu ana kadar 7 binin üstünde başvuru geldiğini vurgulayan Gökayaz, başvuruların 2 bin 200 civarının karşılandığını kaydetti.