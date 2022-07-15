Mermer ve Granit Tezgah Temizleme

Güzel görünümü ve kaliteli kullanımı ile pek çok kişi tarafından tercih edilen bu tezgahlar temizlik konusunda hassasiyet gerektiren tezgahlardır. Eğer mermer ve granit tezgah nasıl temizlenir diye merak ediyorsanız aşağıdaki malzeme ve araçları kullanabilirsiniz:

Tezgahınızın Hangi Malzemeden Yapıldığını Öğrenin

Her granit ve mermer tezgah aynı değildir. Bazıları reçine ile işlenirken bazıları özel bir macun ile sızdırmama özelliği kazanması için işlenmektedir. Tezgahınızın hangi malzemeden yapıldığını öğrenmeniz burada hayati önem taşımaktadır. Çünkü tezgahınızın türüne göre farklı temizleme yöntemleri kullanmanız gerekebilir. Yanlış temizleme, tezgahınızın çizilmesine ve zarar görmesine yol açabilir.

Mümkün Olduğu Kadar Doğal İçeriğe Sahip Ürünler Kullanın

Mermer ve granit mutfak tezgahı temizleme için çok ağır kimyasal madde içeren ürünleri kullanmamanızı öneririz. Asit oranı yüksek kimyasal içeriğe sahip temizlik ürünleri granitin yapısına zarar verebilir. Bu nedenle mümkün olduğu kadar pH değeri dengelenmiş ve doğal içeriğe sahip temizlik ürünlerini tercih edin.

Aldığınız Ürünleri Mutlaka Önceden Deneyin

Aldığınız mutfak tezgahı temizleme ürünlerini, tezgahın tamamına uygulamadan önce tezgahın bir köşesinde deneyin. Böylelikle ürünün tezgaha zarar verip vermediğini anlayabilir ve tüm tezgahınızın zarar görmesinin önüne geçebilirsiniz.

Yumuşak Temizlik Bezi Kullanın

Tezgahınızı temizlerken çizilmemesi için mutlaka mikro fiber bez gibi yumuşak dokuya sahip mutfak bezleri kullanın. Tezgahınızı temizlerken bulaşık teli gibi zarar veren temizlik araçlarını kullanmayın.

Mutfak Tezgahı İçin Üretilen Ürünleri Kullanın

Tezgahınızın çizilmemesi, matlaşmaması ve zarar görmemesi için mutlaka mermer ve granit tezgahlar için üretilen temizlik malzemelerini kullanın. Bu temizlik malzemeleri tezgahınızın zarar görmeden temizlenmesini sağlayacaktır.

Tezgahınızı Parlatacak Ürünleri Haftada 2 Kez Kullanın

Eğer mermer tezgah nasıl temizlenir diye merak ediyorsanız, mermer ve granit tezgahları parlatan ve tezgahınızın yıpranmasının önüne geçen ürünleri kullanın. Haftada 2 kere bu ürünleri kullanarak tezgahınızın uzun ömürlü olmasını sağlayabilirsiniz.